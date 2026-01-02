Zubeldía antecipou volta ao Fluminense - Lucas Merçon/ Fluminense

Zubeldía antecipou volta ao FluminenseLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 02/01/2026 08:50 | Atualizado 02/01/2026 19:13

Rio - O Fluminense inicia a pré-temporada nesta sexta-feira (2), no CT Carlos Castilho. Já sob o comando de Zubeldía, o primeiro grupo do elenco se reapresenta às 15h30 (de Brasília) para realizar exames médicos e atividades físicas, e inicia a preparação para a disputa do Carioca.

Contratado em setembro do ano passado, Zubeldía abriu mão das férias e decidiu se reapresentar mais cedo para comandar o time já na estreia do Carioca. O Fluminense dividiu o elenco em dois grupos para a pré-temporada. O primeiro conta apenas com jovens e jogadores com pouco espaço no ano passado.

Nos primeiros dias da pré-temporada, os jogadores vão realizar apenas exames médicos e físicos nesta sexta, sábado (3) e domingo (4). Já a partir da próxima semana, o técnico Zubeldía inicia os trabalhos visando a estreia no Carioca, no dia 14.

Zubeldía pretende aproveitar o início do Carioca como uma espécie de "laboratório" para testar jogadores que receberam poucas oportunidades no ano passado. Entre os nomes em observação está os gringos Rubén Lezcano, Joaquín Lavega e Santi Moreno, além de jovens como Riquelme Felipe.

Já os reforços e principais nomes do time profissional começam a treinar apenas no dia 8 de janeiro, visando a estreia no Brasileirão, no dia 28. O Fluminense estreia na temporada no dia 14, contra o Madureira, às 19h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pelo Carioca.

Jogadores que se apresentaram nesta sexta:



GOLEIROS: Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel

ZAGUEIROS: David Schuindt, Loiola, Igor Rabello e Jemmes

LATERAIS: Léo Jance, Júlio Fidelis e Miguel Sampaio

MEIAS: Agner, Lezcano, Naarã, Davi Melo, Walace Davi e Luis Fernando

ATACANTES: Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natã, Keven Moreira, Santi Moreno e Lelê