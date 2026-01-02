Zubeldía antecipou volta ao FluminenseLucas Merçon/ Fluminense
GOLEIROS: Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel
Fluminense acerta contratação de Guilherme Arana, do Atlético-MG
Jogador resolveu última pendência com o clube mineiro
Fluminense se reapresenta e inicia pré-temporada de 2026
Grupo formado por jovens e jogadores com pouco espaço no ano passado realizou exames
Fluminense anuncia renovação de Fábio até o fim de 2027
Antigo vínculo do goleiro terminaria em dezembro deste ano
Fluminense recebe proposta de clube paraguaio por Lezcano
Cerro Porteño deseja contratar o jogador por empréstimo
Fluminense anuncia parceria com a Puma e apresenta novos uniformes para 2026
Fornecedora alemã chega para ocupar o lugar da Umbro
Arias aponta prioridade ao Fluminense em caso de retorno ao Brasil
Meia-atacante citou o carinho que tem pelo Tricolor
