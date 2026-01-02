Lavega em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Lavega em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 02/01/2026 19:33

Rio - Sem espaço no Fluminense , Joaquín Lavega está perto de reforçar outro clube da Série A. Isso porque o Tricolor encaminhou o empréstimo do atacante uruguaio ao Coritiba. O jornalista Cauã Tinoco foi o primeiro a informar sobre a negociação.

O Fluminense oficializou a contratação de Lavega, que estava no River Plate-URU, em 30 de dezembro de 2024. O atacante tem passagem pelas seleções de base do Uruguai e disputou a Olimpíada de Paris-2024.

No entanto, não conseguiu se firmar no time. Ao longo da temporada de 2025, ele disputou apenas cinco partidas pelo Fluminense - uma delas com Mano Menezes e mais quatro com Renato Gaúcho.