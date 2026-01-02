Lavega em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Sem espaço no Fluminense, Joaquín Lavega está perto de reforçar outro clube da Série A. Isso porque o Tricolor encaminhou o empréstimo do atacante uruguaio ao Coritiba. O jornalista Cauã Tinoco foi o primeiro a informar sobre a negociação.
O Fluminense oficializou a contratação de Lavega, que estava no River Plate-URU, em 30 de dezembro de 2024. O atacante tem passagem pelas seleções de base do Uruguai e disputou a Olimpíada de Paris-2024.
Leia mais: Fluminense acerta contratação de Guilherme Arana, do Atlético-MG
No entanto, não conseguiu se firmar no time. Ao longo da temporada de 2025, ele disputou apenas cinco partidas pelo Fluminense - uma delas com Mano Menezes e mais quatro com Renato Gaúcho.
Em entrevista no mês de novembro, o técnico Luis Zubeldía contou que poderia utilizar o atleta em outra posição: "Estamos projetando o Lavega para ser lateral ou atacante, dependendo do sistema de jogo", afirmou o treinador do Fluminense depois do empate com o Cruzeiro por 0 a 0, em novembro.