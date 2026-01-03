Em meio ao imbróglio, Hulk se apresentou normalmente para iniciar a pré-temporada no Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 03/01/2026 16:28

Rio - O Fluminense deu um passo importante para contratar Hulk, do Atlético-MG. O atacante autorizou o próprio estafe a tentar costurar um acordo com o Galo para se tornar reforço do Tricolor nesta temporada. As informações são do site 'ge'.

A questão é que o clube alvinegro não deseja liberar o jogador para um rival brasileiro. Assim, será necessário convencer a diretoria para que a negociação tenha um final feliz. As dívidas dos atleticanos com o camisa 7 também precisam ser resolvidas.



Em meio ao imbróglio, ele se apresentou normalmente para iniciar os trabalhos no Atlético-MG.