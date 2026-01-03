Em meio ao imbróglio, Hulk se apresentou normalmente para iniciar a pré-temporada no Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG
A questão é que o clube alvinegro não deseja liberar o jogador para um rival brasileiro. Assim, será necessário convencer a diretoria para que a negociação tenha um final feliz. As dívidas dos atleticanos com o camisa 7 também precisam ser resolvidas.
Em meio ao imbróglio, ele se apresentou normalmente para iniciar os trabalhos no Atlético-MG.
O Fluminense tem a contratação de um centroavante como prioridade na janela de transferências e Hulk é o nome preferido no momento. Na última temporada, o ídolo do Galo fez 21 gols e deu oito assistências em 61 jogos, sendo 50 como titular.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.