Jemmes é um dos reforços do Fluminense para 2026Marcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense usa nova linha de treino da Puma em pré-temporada
Tricolor iniciou parceria com a fornecedora alemã em 2026
Fluminense usa nova linha de treino da Puma em pré-temporada
Tricolor iniciou parceria com a fornecedora alemã em 2026
Guilherme Arana chega ao Rio e admite ansiedade por desafio no Fluminense
Jogador vai realizar exames e assinar contrato neste sábado (3)
Arana fala pela primeira vez após acerto com o Fluminense: 'Friozinho na barriga'
Lateral é aguardado no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato
Veja a lista de inscritos do Fluminense para a Copinha de 2026
Tricolor estreia na próxima segunda-feira (5), contra o Água Santa
Fluminense encaminha empréstimo de Joaquín Lavega para clube da Série A
Uruguaio disputou apenas cinco partidas pelo Tricolor na temporada de 2025
Fluminense acerta contratação de Guilherme Arana, do Atlético-MG
Jogador resolveu última pendência com o clube mineiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.