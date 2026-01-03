Jemmes é um dos reforços do Fluminense para 2026 - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Jemmes é um dos reforços do Fluminense para 2026Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 03/01/2026 13:00

Rio - O Fluminense começou a temporada com algumas novidades. Entre elas, a nova linha de treino da Puma. A fornecedora de material esportivo alemã chegou para ocupar o lugar da Umbro e acertou com o Tricolor das Laranjeiras até o final de 2030.

No segundo dia da pré-temporada, os jogadores realizaram atividades no campo do CT Carlos Castilho e usaram a nova linha de treino pela primeira vez. Os atletas utilizaram uma camisa sem manga verde e um short cinza. Já o técnico Zubeldía usou uma camisa cinza e short azul.

O acordo contempla o fornecimento completo de vestuário, calçados e acessórios masculino e feminino para o futebol e esportes olímpicos. A estreia do novo uniforme acontece no dia 5 de janeiro, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, em partida contra o Água Santa-SP.

A escolha pela Puma é mais um passo no posicionamento de marca do clube, que ampliou sua presença internacional na Copa do Mundo de Clubes em 2025. Para o primeiro ano da parceria, a Puma buscou equilibrar o DNA inovador da marca com o respeito máximo à história do clube.

A primeira coleção da parceria entre Fluminense e Puma estará disponível a partir de 7 de janeiro, nas lojas oficiais do clube e da fornecedora. Os valores variam de acordo com cada versão: "Jogador" custa R$ 599,99 do tamanho P ao EGG adulto; "Torcedor" sai a R$ 429,99 do tamanho P ao EGG adulto; infantil, do tamanho 8 ao 16 por R$ 369,99; O modelo "Estádio" custa R$ 299,99, nos tamanhos P ao EGG adulto.