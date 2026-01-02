Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense
CONFIRA A LISTA
Antônio Carlos - 15/06/2006
Gustavo Felix - 04/04/2007
Murilo - 11/02/2007
Laterais
Davy - 28/03/2007
Júlio Fidelis - 06/11/2006
Kaio Borges - 19/02/2007
Vagno - 26/09/2007
Zagueiros
Gorgulho - 05/03/2007
Janderson - 01/03/2006
Loiola - 14/04/2005
Pedro Costa - 15/07/2006
Rodrigo - 07/02/2006
Meias
Breno - 24/03/2007
Fabinho - 24/01/2006
Gabriel Renan - 05/07/2007
Naarã Lucas - 12/01/2008
Oliver - 11/05/2007
Pablo Henrique - 06/04/2008
Riquelme Felipe - 13/03/2007
Wallace Davi - 10/05/2007
Tavares - 27/11/2006
Atacantes
Arthur Henrique - 15/06/2007
Isack Gabriel - 04/02/2007
Kauã Velon - 05/01/2006
Kelwin - 24/03/2006
Keven Samuel - 26/07/2007
Matheus Reis - 02/04/2007
Palacios - 01/03/2006
Wesley Natã - 18/04/2008
William Lopes - 07/01/2008
