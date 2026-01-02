Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Rio - O Fluminense divulgou nesta sexta-feira (2) a lista dos 30 jogadores que estão inscritos na Copinha de 2026. Em busca do hexa, foram relacionados atletas que nasceram entre 2005 e 2008.
O Tricolor estreia na competição na próxima segunda-feira (5), a partir das 21h30, contra o Água Santa, no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, pelo Grupo 25.
Já na quinta-feira (8), o Fluminense encara o Brasiliense no mesmo estádio, mas às 16h30. O último jogo dos Moleques de Xerém na fase de grupos será contra o Sfera FC no domingo (11), a partir das 11h, também no Estádio Municipal Santana de Parnaíba.
O Fluminense conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em em 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989. Além disso, ficou com o vice em 1979 e 2012.
CONFIRA A LISTA

Goleiros

Antônio Carlos - 15/06/2006

Gustavo Felix - 04/04/2007

Murilo - 11/02/2007

Laterais

Davy - 28/03/2007

Júlio Fidelis - 06/11/2006

Kaio Borges - 19/02/2007

Vagno - 26/09/2007

Zagueiros

Gorgulho - 05/03/2007

Janderson - 01/03/2006

Loiola - 14/04/2005

Pedro Costa - 15/07/2006

Rodrigo - 07/02/2006

Meias

Breno - 24/03/2007

Fabinho - 24/01/2006

Gabriel Renan - 05/07/2007

Naarã Lucas - 12/01/2008

Oliver - 11/05/2007

Pablo Henrique - 06/04/2008

Riquelme Felipe - 13/03/2007

Wallace Davi - 10/05/2007

Tavares - 27/11/2006

Atacantes

Arthur Henrique - 15/06/2007

Isack Gabriel - 04/02/2007

Kauã Velon - 05/01/2006

Kelwin - 24/03/2006

Keven Samuel - 26/07/2007

Matheus Reis - 02/04/2007

Palacios - 01/03/2006

Wesley Natã - 18/04/2008

William Lopes - 07/01/2008