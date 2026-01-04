Samuel Xavier é um dos pilares defensivos do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - O Fluminense está próximo de selar a renovação de contrato de Samuel Xavier. O lateral-direito estenderá o vínculo por mais uma temporada, até dezembro de 2027. O atual termina no fim de 2026. As informações são do site 'ge'.
O defensor, que chegou ao Tricolor há quase cinco anos, é um dos pilares defensivos do time comandado por Luis Zubeldía.

Em 2025, ele viveu o momento mais artilheiro de sua carreira: fez sete gols e deu três assistências em 57 jogos, 49 como titular.
Antes de Samuel Xavier, o Fluminense acertou a renovação de Fábio. Aos 45 anos, o goleiro assinou até o fim de 2027.