Em 2025, Savarino fez seis gols e deu sete assistências em 48 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/01/2026 16:08

Caso aceite, o meia-atacante reforçará o Tricolor. Enquanto isso, o Glorioso receberá uma quantia em dinheiro e o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo. As informações são do site 'ge'. Caso aceite, o meia-atacante reforçará o Tricolor. Enquanto isso, o Glorioso receberá uma quantia em dinheiro e o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo. As informações são do site 'ge'.

Em um primeiro momento, o Fluminense não desejava ceder o garoto de forma definitiva. No entanto, o Botafogo insistiu e o rival aceitou.

O estafe do jovem vê a transferência com bons olhos, já que terá maior minutagem e sequência no elenco profissional. No Tricolor, ele está entre os cotados para atuar nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca e, possivelmente, na Copinha.