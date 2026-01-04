Em 2025, Savarino fez seis gols e deu sete assistências em 48 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo
Em 2025, Savarino fez seis gols e deu sete assistências em 48 jogos pelo Botafogo
Vítor Silva / Botafogo
Botafogo
e
Fluminense
entraram em acordo pela transferência de Savarino, que tem a decisão nas suas mãos. Os clubes aguardam o retorno do jogador ao país para selar a negociação.
Ele ficou preso na Venezuela depois dos ataques das forças armadas dos Estados Unidos, na madrugada do último sábado (3)
.
Caso aceite, o meia-atacante reforçará o Tricolor. Enquanto isso, o Glorioso receberá uma quantia em dinheiro e o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo. As informações são do site 'ge'.
Em um primeiro momento, o
Fluminense
não desejava ceder o garoto de forma definitiva. No entanto, o
Botafogo
insistiu e o rival aceitou.
O estafe do jovem vê a transferência com bons olhos, já que terá maior minutagem e sequência no elenco profissional. No Tricolor, ele está entre os cotados para atuar nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca e, possivelmente, na Copinha.
