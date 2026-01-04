Marlon Freitas assinou vínculo com o Palmeiras até o fim de 2028Fabio Menotti / Palmeiras
"Tomei um susto quando recebi a ligação dele, fiquei surpreso. Isso mostra confiança, para um jogador é importante", disse o jogador, ao site oficial do clube.
"Conversamos bastante, não falamos ainda da parte tática, de funções dentro de campo, mas o importante é que estou aqui sempre apto para ajudar meus companheiros. A escolha é sempre do professor", completou.
O Palmeiras desembolsou 5,4 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões) para tirar o meio-campista do Botafogo. Marlon Freitas foi o capitão do Glorioso nos títulos da Libertadores e do Brasileirão, em 2024. Por lá, ele somou cinco gols e 18 assistências em 186 jogos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.