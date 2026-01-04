Marlon Freitas assinou vínculo com o Palmeiras até o fim de 2028 - Fabio Menotti / Palmeiras

Publicado 04/01/2026 19:45

São Paulo - Anunciado pelo Palmeiras neste domingo (4) , Marlon Freitas revelou ter ficado surpreso ao receber uma ligação de Abel Ferreira. O volante, que assinou vínculo com o Verdão até o fim de 2028, contou como foi o papo com o técnico português.

"Tomei um susto quando recebi a ligação dele, fiquei surpreso. Isso mostra confiança, para um jogador é importante", disse o jogador, ao site oficial do clube.



