Publicado 04/01/2026 10:31

Rio - Marlon Freitas, que fez história no Botafogo , é oficialmente jogador do Palmeiras. O Alviverde confirmou a contratação do volante neste domingo (4). Ele firmou vínculo válido até o fim de 2028.

"Espero ajudar o clube a voltar às conquistas. Em todos os anos, o Palmeiras briga para vencer e fiz a escolha certa. Também tenho essa fome, essa sede de vencer e sei que serão anos vitoriosos aqui vestindo essa camisa muito pesada. Isso me deixa muito feliz porque valeu a pena todo o sacrifício no passado, abdiquei de muitas coisas e hoje estou aqui vestindo a camisa do Palmeiras", disse Marlon Freitas, ao site do clube paulista.

"É um sonho realizado, e da minha família também. Eles ficaram muito felizes com a possibilidade e, quando eu contei que estava tudo certo, foi uma gritaria dentro de casa. Sei de todo o sacrifício que eles fizeram também e isso é importante. Sempre coloco Deus e minha família em primeiro lugar. O apoio deles é muito importante para eu dar sempre a minha melhor versão no dia a dia, nos treinos e nos jogos. A ficha ainda está caindo, daqui a alguns dias vou ter a certeza de que estou vestindo a camisa desse gigante do futebol”, completou.

No dia 26 de dezembro, Marlon se reuniu virtualmente com o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, e pediu sua liberação para assinar com o Palmeiras . O americano aceitou a solicitação do volante.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, Marlon Freitas disputou 186 partidas pelo Botafogo, com cinco gols e 18 assistências em três temporadas. Ele era uma das lideranças do Glorioso.