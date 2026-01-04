Ao todo, Marcos Leonardo soma 40 gols e três assistências em 59 jogos pelo Al-Hilal - Fayez Nureldine / AFP

Ao todo, Marcos Leonardo soma 40 gols e três assistências em 59 jogos pelo Al-HilalFayez Nureldine / AFP

Revelado pelo Santos, ele está no futebol saudita há duas temporadas. Por lá, soma 40 gols e três assistências em 59 jogos.



No entanto, Marcos Leonardo tem um perfil diferente do que a diretoria do Flamengo procura, de maior mobilidade. O jogador do Al-Hilal gosta de atuar dentro da área, assim como Pedro.

E Kaio Jorge?

Flamengo ainda não desistiu da contratação de Kaio Jorge, mas tem dificuldades para chegar a um acordo com o Cruzeiro. A última proposta recusada foi de 24 milhões de euros (R$ 155 milhões) mais Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros (R$ 52 milhões). O Rubro-Negro ainda ofereceu 10% do valor de uma futura venda.

Porém, a Raposa não quer negociar o atacante por um valor total menor do que 50 milhões de euros (R$ 324 milhões), e as conversas estagnaram. O centroavante foi o grande destaque do time mineiro na temporada passada: fez 26 gols e deu nove assistências em 46 jogos. Porém, a Raposa não quer negociar o atacante por um valor total menor do que 50 milhões de euros (R$ 324 milhões), e as conversas estagnaram. O centroavante foi o grande destaque do time mineiro na temporada passada: fez 26 gols e deu nove assistências em 46 jogos.