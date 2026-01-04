Rio - Com dificuldades por Kaio Jorge, do Cruzeiro, o Flamengo mapeia o mercado para reforçar o ataque. Um dos nomes no radar do Rubro-Negro é o de Marcos Leonardo, do Al-Hilal. O clube carioca ainda não formalizou proposta, mas tem interesse no centroavante. As informações são do site 'ge'.
O Flamengo ainda não desistiu da contratação de Kaio Jorge, mas tem dificuldades para chegar a um acordo com o Cruzeiro. A última proposta recusada foi de 24 milhões de euros (R$ 155 milhões) mais Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros (R$ 52 milhões). O Rubro-Negro ainda ofereceu 10% do valor de uma futura venda.
Porém, a Raposa não quer negociar o atacante por um valor total menor do que 50 milhões de euros (R$ 324 milhões), e as conversas estagnaram. O centroavante foi o grande destaque do time mineiro na temporada passada: fez 26 gols e deu nove assistências em 46 jogos.
