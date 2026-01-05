Kaio Jorge em ação pelo CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Mais artigos de O Dia
O Dia
Belo Horizonte - O Cruzeiro encerrou as negociações com o Flamengo, que tentou a contratação do atacante Kaio Jorge. As conversas foram encerradas nesta segunda-feira (5), segundo o 'Uol'.
A última pedida da Raposa foi de 50 milhões de euros (R$ 318 milhões). Recentemente, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, explicou as recusas.
Leia mais: Alvo do Flamengo, Taty Castellanos é anunciado por clube inglês
"Em relação ao Kaio Jorge, nós recebemos duas ofertas do Flamengo. A gente entende que neste momento os valores são relativamente baixos pelo que a gente prospecta para o Kaio Jorge, pelo que ele representa hoje no clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem", disse Pedro Junio, à 'Itatiaia'.
"Então, a gente entende que os valores oferecidos pelo Flamengo são muito abaixo do que o Cruzeiro prospecta. Nós não vamos vender jogador para nenhum clube a qualquer custo. Hoje podemos dizer que não dependemos de vendas de jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza muito a comissão técnica, a manutenção do nosso elenco para 2026 foi um dos pedidos do Tite e da sua comissão para a gente tentar manter no possível todo o nosso elenco à disposição dele e fazer algumas contratações pontuais", completou.
Leia mais: Filipe Luís recebe sondagem de clube inglês, mas conversa não avança
A última oferta enviada pelo Flamengo foi recusada na semana passada. O Rubro-Negro ofereceu 24 milhões de euros e Everton Cebolinha, além de 10% de mais-valia em uma futura venda.
fotogaleria
Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro
Kaio Jorge em ação pelo Cruzeiro
Kaio Jorge em jogo do Cruzeiro
Kaio Jorge em jogo do Cruzeiro