Kaio Jorge em ação pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 05/01/2026 19:05

Belo Horizonte - O Cruzeiro encerrou as negociações com o Flamengo , que tentou a contratação do atacante Kaio Jorge. As conversas foram encerradas nesta segunda-feira (5), segundo o 'Uol'.

A última pedida da Raposa foi de 50 milhões de euros (R$ 318 milhões). Recentemente, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, explicou as recusas

"Em relação ao Kaio Jorge, nós recebemos duas ofertas do Flamengo. A gente entende que neste momento os valores são relativamente baixos pelo que a gente prospecta para o Kaio Jorge, pelo que ele representa hoje no clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem", disse Pedro Junio, à 'Itatiaia'.

"Então, a gente entende que os valores oferecidos pelo Flamengo são muito abaixo do que o Cruzeiro prospecta. Nós não vamos vender jogador para nenhum clube a qualquer custo. Hoje podemos dizer que não dependemos de vendas de jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza muito a comissão técnica, a manutenção do nosso elenco para 2026 foi um dos pedidos do Tite e da sua comissão para a gente tentar manter no possível todo o nosso elenco à disposição dele e fazer algumas contratações pontuais", completou.

A última oferta enviada pelo Flamengo foi recusada na semana passada. O Rubro-Negro ofereceu 24 milhões de euros e Everton Cebolinha, além de 10% de mais-valia em uma futura venda.