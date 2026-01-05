Taty Castellanos, que estava na mira do Flamengo, é o novo reforço do West Ham - Divulgação / West Ham

Publicado 05/01/2026 15:00

Rio - Antigo desejo do Flamengo, Taty Castellanos é o novo reforço do West Ham, da Inglaterra, para a sequência da temporada 2025/26. O atacante argentino, de 27 anos, estava na Lazio, da Itália, e acertou com o clube inglês até junho de 2026.

"Bem, para os torcedores, obviamente quero dizer que darei tudo por esta camisa. Tentarei dar tudo de mim, assim como sempre fiz por todas as camisas que vesti. Venho com uma responsabilidade, e sei que ser o atacante do West Ham é uma enorme responsabilidade", disse Castellanos.

Taty Castellanos estava na mira do Flamengo e foi um pedido do técnico Filipe Luís, que deseja ter um centroavante com característica diferente de Pedro. O Rubro-Negro tentou a contratação nas últimas duas janelas, mas não chegou a um acordo com a Lazio.

O West Ham pagou 29 milhões de euros (cerca de R$ 184,2 milhões) pela contratação. Na Lazio desde 2023, o atacante argentino marcou 22 gols em 97 jogos. Na atual temporada, Taty Castellanos fez dois gols e deu três assistências em 12 partidas.

A chegada do argentino é uma tentativa do West Ham se recuperar na temporada. Atualmente, o time de Lucas Paquetá ocupa a 18ª colocação no Campeonato Inglês e abre a zona de rebaixamento. O Nottingham Forest, que é o primeiro fora da degola, tem quatro pontos a mais.