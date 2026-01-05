Taty Castellanos, que estava na mira do Flamengo, é o novo reforço do West HamDivulgação / West Ham
Alvo do Flamengo, Taty Castellanos é anunciado pelo West Ham, da Inglaterra
Jogador custou cerca de R$ 184 milhões
Cruzeiro encerra tratativas com o Flamengo, que tentou a contratação de Kaio Jorge
Atacante foi um dos destaques da temporada de 2025
Flamengo encerra participação na canoagem e anuncia saída de Isaquias Queiroz
Rubro-Negro também decidiu pelo encerramento da participação no remo paralímpico
Filipe Luís recebe sondagem de clube inglês, mas conversa não avança
Treinador renovou contrato com o Flamengo após temporada vitoriosa em 2025
Com dificuldades por Kaio Jorge, Flamengo tem Marcos Leonardo no radar
Rubro-Negro mapeia o mercado e avalia outras possibilidades para reforçar o ataque
Flamengo acerta empréstimo de Matias Viña ao River Plate
Rubro-Negro receberá 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) do clube argentino
