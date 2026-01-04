No Flamengo desde 2024, Matias Viña fez um gol e deu duas assistências em 32 jogos, apenas 12 como titularAdriano Fontes / Flamengo

Rio - O Flamengo acertou o empréstimo de Matias Viña para o River Plate, que pagará 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões). O lateral-esquerdo assinará contrato por um ano e os argentinos terão a obrigação de comprá-lo ao fim do vínculo por 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) - caso atue em pelo menos metade das partidas na temporada. As informações são da 'ESPN'.
O uruguaio viajará em breve para realizar exames médicos e se apresentar ao novo clube.

Comprado à Roma (ITA) por 8 milhões de euros (R$ 42 milhões à época), o defensor foi contratado pelo Rubro-Negro em janeiro de 2024, mas atuou em poucas oportunidades. De lá para cá, fez um gol e deu duas assistências em 32 jogos, 12 como titular.
No período, uma grave lesão atrapalhou os planos de Matias Viña. Meses depois de sua chegada, em agosto, ele rompeu o ligamento cruzado anterior, fraturou a tíbia e comprometeu o menisco do joelho direito. O lateral-esquerdo precisou ficar afastado dos gramados por um ano e, mesmo recuperado, seguiu sem espaço no Flamengo.
