Em 2025, Evertton Araújo fez um gol em 36 jogos pelo Flamengo, sendo 21 como titular - Adriano Fontes / Flamengo
Publicado 03/01/2026 21:59 | Atualizado 03/01/2026 22:03
Rio - Apesar do interesse do Grêmio e de outros times, o
Flamengo
não quer perder Evertton Araújo nesta janela de transferências. A ideia do Rubro-Negro é dar mais espaço ao volante ao longo da temporada. As informações são do site 'ge'.
O meio-campista pode ter maior minutagem até pela possível saída de Allan, que está na lista de negociáveis do clube carioca. Assim, o jogador de 22 anos se tornaria o reserva imediato no setor.
Evertton Araújo também tem a confiança de Filipe Luís, que pensa que o volante amadurecerá cada vez mais no
Flamengo
ao lado de Jorginho, Pulgar e Saúl.
Na última temporada, o meio-campista fez um gol em 36 jogos, sendo 21 como titular.
