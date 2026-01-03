Em 2025, Evertton Araújo fez um gol em 36 jogos pelo Flamengo, sendo 21 como titular - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 03/01/2026 21:59 | Atualizado 03/01/2026 22:03

Rio - Apesar do interesse do Grêmio e de outros times, o Flamengo não quer perder Evertton Araújo nesta janela de transferências. A ideia do Rubro-Negro é dar mais espaço ao volante ao longo da temporada. As informações são do site 'ge'.

O meio-campista pode ter maior minutagem até pela possível saída de Allan, que está na lista de negociáveis do clube carioca. Assim, o jogador de 22 anos se tornaria o reserva imediato no setor.



Evertton Araújo também tem a confiança de Filipe Luís, que pensa que o volante amadurecerá cada vez mais no Flamengo ao lado de Jorginho, Pulgar e Saúl.