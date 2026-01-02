Rio - O Flamengo informou que Saúl vai passar por cirurgia no calcanhar esquerdo na próxima semana, na Espanha. Segundo o comunicado, o atleta "vinha se queixando há cerca de três meses de dores e desconforto".
A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo Departamento Médico do clube.
A cirurgia será realizada pelo Dr. Niek van Dijk, referência mundial no assunto. A data da cirurgia será informada após a consulta final com o médico holandês.
