Rio - O Flamengo informou que Saúl vai passar por cirurgia no calcanhar esquerdo na próxima semana, na Espanha. Segundo o comunicado, o atleta "vinha se queixando há cerca de três meses de dores e desconforto". 
O Rubro-Negro não informou o prazo de recuperação, mas ele vai desfalcar o time no início da temporada de 2026. A decisão de passar pelo procedimento foi tomada depois de uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo DM do Flamengo.
Veja a nota do clube: 
O jogador Saúl Ñíguez irá se submeter, na próxima semana, na Espanha, a uma cirurgia no calcanhar esquerdo. O jogador vinha se queixando há cerca de três meses de dores e desconforto. Desde então, vem sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo de forma contínua.

A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo Departamento Médico do clube.

A cirurgia será realizada pelo Dr. Niek van Dijk, referência mundial no assunto. A data da cirurgia será informada após a consulta final com o médico holandês.