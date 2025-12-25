Saúl pode desfalcar o Flamengo no começo da temporada - Gilvan de Souza/Flamengo

Saúl pode desfalcar o Flamengo no começo da temporadaGilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo pode ganhar um desfalque importante para o início da temporada de 2026. Saúl pode escolher por realizar uma cirurgia no tendão da perna esquerda em janeiro. Se for o caso, entre três e quatro meses, o jogador pode ficar afastado





Dessa forma, meia ficaria fora do Campeonato Carioca e das decisões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Além disso, também perderia o Brasileirão, que começa no dia 28 de janeiro. A volta do espanhol seria aproximadamente no começo da fase de grupos da Libertadores. A informação é do 'Ge'.

Nos últimos dias, Saúl fez consulta médica na Espanha e deseja uma nova opinião antes de tomar a decisão de realizar ou não a cirurgia. Existem duas possibilidades que foram ouvidas pelo meia no primeiro diagnóstico: tratamento conservador ou cirurgia. Fernando Sasaki, chefe do departamento médico do Flamengo, conversou com o profissional.



O Rubro-Negro deve recomendar o procedimento cirúrgico, deixando a escolha final para o jogador decidir. Saúl sofre há cerca de seis meses com uma tendinopatia insercional do tendão de Aquiles, que provoca dor frequente no calcanhar. Contratado no meio de 2025, a sequência do jogador na temporada foi afetada.



Pelo Flamengo, Saúl disputou 24 jogos e conquistou a Libertadores e o Brasileirão.