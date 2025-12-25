Filipe Luís ainda não renovou com o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Barca vai zarpar! Filipe Luís não conta com três jogadores para elenco do Flamengo em 2026
Rubro-Negro prioriza a contratação de dois reforços
Emerson Royal não vê rigor em cobranças e pede Flamengo humilde em 2026
Lateral, de 26 anos, prometeu trabalho para iniciar próxima temporada 'voando'
Saúl pode desfalcar o Flamengo no início de 2026 por possível cirurgia
Meia pode ficar até quatro meses afastado
Dono do PSG cita diferença de investimentos e elogia Flamengo, afirma Bap
Presidente revelou que Nasser Al-Khelaifi ficou preocupado durante o jogo
Dirigente do Flamengo não vê Filipe Luís como Simeone ou Jesus: 'Mais Guardiola'
Brasileiro nunca escondeu que aprendeu muito como jogador com os dois técnicos
Filipe Luís está entre os três finalistas de prêmio de melhor técnico da América
Ele é o único brasileiro e disputará com dois argentinos
