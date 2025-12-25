Filipe Luís ainda não renovou com o Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís ainda não renovou com o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/12/2025 17:16

Rio - Filipe Luís ainda não renovou com o Flamengo, mas o planejamento para 2026 já começou e alguns jogadores estão fora dos planos. De acordo com informações do portal "GE", o lateral-esquerdo Matías Viña, o volante Allan, e o atacante Michael deverão buscar um novo clube no ano que vem.

Além deles, o atacante Juninho já deixou o elenco, sendo negociado com o Pumas, do México. O Rubro-Negro prioriza a contratação de reforços para duas posições: goleiro e um zagueiro.

O clube carioca perdeu Matheus Cunha, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro. Em relação a defesa, o setor sempre foi considerado carente no elenco. Atualmente, o Rubro-Negro conta com Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo e jovens da base.

O desejo do presidente Luiz Eduardo Baptista é montar um elenco mais jovem para a próxima temporada. O dirigente afirmou que dificilmente o Flamengo irá contratar jogadores com idade acima de 26 anos.