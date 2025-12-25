Emerson Royal com a taça da Libertadores - Divulgação / Flamengo

Publicado 25/12/2025 15:20

Rio - Reforço do Flamengo para a temporada de 2026, Emerson Royal chegou ao clube com status de titular, mas não conseguiu conquistá-la. De quebra ainda viu Guillerme Varela, que era bastante criticado pelos torcedores, se consolidar na posição. O lateral-direito não crê recebeu críticas pesadas e projetou trabalhar para começar 2026 em outro nível.

"Às vezes sai bem, às vezes não. Entendi a cobrança da torcida, eu visto a camisa do maior clube do Brasil. Tem que ter essa cobrança, posso entregar muito mais e vou entregar. Vou descansar, fazer a pré-temporada e começar 2026 voando. É o meu objetivo. Tenho os caminhos, sou bom jogador, sei do potencial e sei quem eu sou", disse em entrevista à "ESPN".

A temporada foi quase que perfeita para o Flamengo. Campeão do Estadual, da Supercopa Rei, do Brasileiro e da Libertadores, o Rubro-Negro começará 2026 como a equipe a ser batida. Royal pediu humildade ao grupo para viver mais uma temporada vitoriosa.

"Ter humildade de saber que a gente não pode relaxar. Brasileirão é muito difícil, se entrar relaxado o outro time passa por cima. Conquistamos, mas já passou. Futebol não vive de passado, construímos história, mas estamos aqui para construir mais. Time grande é assim, fez, está bom, é importante, mas tem que focar na próxima temporada com seriedade e humildade para conquistar grandes coisas", concluiu.