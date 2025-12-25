Emerson Royal com a taça da LibertadoresDivulgação / Flamengo
Emerson Royal não vê rigor em cobranças e pede Flamengo humilde em 2026
Lateral, de 26 anos, prometeu trabalho para iniciar próxima temporada 'voando'
Barca vai zarpar! Filipe Luís não conta com três jogadores para elenco do Flamengo em 2026
Rubro-Negro prioriza a contratação de dois reforços
Saúl pode desfalcar o Flamengo no início de 2026 por possível cirurgia
Meia pode ficar até quatro meses afastado
Dono do PSG cita diferença de investimentos e elogia Flamengo, afirma Bap
Presidente revelou que Nasser Al-Khelaifi ficou preocupado durante o jogo
Dirigente do Flamengo não vê Filipe Luís como Simeone ou Jesus: 'Mais Guardiola'
Brasileiro nunca escondeu que aprendeu muito como jogador com os dois técnicos
Filipe Luís está entre os três finalistas de prêmio de melhor técnico da América
Ele é o único brasileiro e disputará com dois argentinos
