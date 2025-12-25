Presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revela que dono do PSG elogiou Flamengo após final da IntercontinentalFlamengo TV
Dono do PSG cita diferença de investimentos e elogia Flamengo, afirma Bap
Presidente revelou que Nasser Al-Khelaifi ficou preocupado durante o jogo
Dirigente do Flamengo não vê Filipe Luís como Simeone ou Jesus: 'Mais Guardiola'
Brasileiro nunca escondeu que aprendeu muito como jogador com os dois técnicos
Filipe Luís está entre os três finalistas de prêmio de melhor técnico da América
Ele é o único brasileiro e disputará com dois argentinos
Leila Pereira critica Bap por ataque a comentarista: 'Misoginia'
Fala de presidente do Flamengo em apresentação a sócios repercutiu negativamente
Confira os planos do Flamengo para estádio próprio, Maracanã e Ninho do Urubu
Bap detalha aos sócios e aos torcedores em que pé estão os projetos de cada um
Presidente do Flamengo ataca comentarista, e Globo repudia fala
Bap criticou emissoras de TV pela falta de apoio financeiro ao futebol feminino
