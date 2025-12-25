Presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revela que dono do PSG elogiou Flamengo após final da Intercontinental - Flamengo TV

Presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revela que dono do PSG elogiou Flamengo após final da IntercontinentalFlamengo TV

Publicado 25/12/2025 09:12

Rio- Após conquistar quatro títulos em 2025, com destaque para a Libertadores e o Brasileirão, o Flamengo ficou com o vice da Copa Intercontinental ao perder nos pênaltis para o PSG, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Durante a apresentação aos sócios nesta terça-feira (23), o executivo comentou sobre a partida na contra o time de Paris.

“É muito raro você perder e as pessoas terem o nível de reconhecimento que elas tiveram. Claro que foi pelo conjunto da obra, não pelo resultado do jogo em si. Em que pese, eu não queria comentar, mas vou falar: uma pena porque na maior parte do jogo a gente jogou mais do que o PSG. Essa é a beleza do futebol. Muita gente achava que o Flamengo era ounderdog (azarão, em inglês), vamos jogar por uma bola como o Botafogo ganhou do PSG".

"Eu estava em campo durante a disputa de pênaltis e estava lembrando que as pessoas diziam: 'Ah, europeu não dá importância a isso, não estão preocupados'. A euforia deles quando venceram, parecia que tinham ganhado uma Copa do Mundo. Parabéns a eles, tiveram mais sorte, foram mais competentes, mas nós chegamos lá".

Depois da final, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revelou o que ouviu de Nasser Al-Khelaifi, proprietário do clube francês.

"O próprio xeique lá, o emir que é dono do clube, ao final do jogo falou para mim: 'Olha, a maior parte do jogo eu fiquei muito preocupado. Porque eu comecei muito confiante, depois comecei a ficar não muito confiante, comecei a achar que a gente ia perder. Vocês estão de parabéns, devem ter um investimento que é 1/8 do nosso e tiveram esse tipo de performance'. Isso faz parte do orgulho que a gente perdeu de cabeça erguida", finalizou Bap.