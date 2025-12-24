Presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, causou polêmica ao atacar jornalistaGilvan de Souza / Flamengo
Presidente do Flamengo ataca comentarista, e Globo repudia fala
Bap criticou emissoras de TV pela falta de apoio financeiro ao futebol feminino
Presidente do Flamengo ataca comentarista, e Globo repudia fala
Bap criticou emissoras de TV pela falta de apoio financeiro ao futebol feminino
CBF atualiza ranking nacional de clubes para a Copa do Brasil
Flamengo mantém liderança, Corinthians sobe para segundo e Santos aparece apenas em 16º
Cruzeiro tem Tite como trunfo para tentar contratar atacante do Flamengo
Atacante, de 29 anos, tem contrato até o fim do ano
Presidente do Flamengo afirma que clube não deverá comprar jogador acima de 26 anos
Rubro-Negro busca rejuvenescer o elenco em 2026
Filipe Luís supera Guardiola e entra na lista dos 10 melhores técnicos de 2025
Treinador conquistou quatro títulos com o Flamengo na temporada
Finalista do 'Rei da América', Arrascaeta disputa prêmio com Messi e 'patinho feio' argentino
Craque do continente será conhecido no dia 31 de dezembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.