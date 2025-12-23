Arrascaeta levanta a taça da Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/12/2025 15:30 | Atualizado 23/12/2025 15:30

Rio - O apoiador Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, é um dos três finalistas do prêmio "Rei da América" de 2025, do jornal uruguaio "El País", que elege o melhor jogador de todo continente americano. Ele irá disputar a honraria com Lionel Messi, do Inter Miami, e com Adrián Martínez, do Racing. O resultado será conhecido no dia 31 de dezembro.

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta viveu para muitos o seu melhor ano na carreira. Ele foi eleito o craque do Brasileiro e da Libertadores, ambos vencidos pelo Rubro-Negro. No total, entrou em campo em 64 partidas, anotou 25 gols e deu 20 assistências.

O principal adversário do uruguaio será Lionel Messi. Aos 38 anos, o craque viveu seu melhor ano desde que chegou ao Inter Miami. Ele atuou em 49 partidas, fez 43 gols e deu 26 assistências com a camisa da equipe dos Estados Unidos.

Considerado o "patinho feio" da disputa, Adrián Martínez, conhecido como "Maravilla" foi o principal destaque do Racing, da Argentina, no ano. No total, ele entrou em campo em 45 jogos, anotou 22 gols e deu três assistências.