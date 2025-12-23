Arrascaeta levanta a taça da LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo
Finalista do 'Rei da América', Arrascaeta disputa prêmio com Messi e 'patinho feio' argentino
Craque do continente será conhecido no dia 31 de dezembro
Everton Ribeiro elogia Filipe Luís no Flamengo: 'Tudo para ser um dos melhores'
Camisa 10 do Bahia também admite torcida pelo Rubro-Negro na final da Libertadores
Flamengo envia proposta por Vitão, mas Inter recusa e acerta com Cruzeiro
Zagueiro era um dos alvos do Rubro-Negro para reforçar o elenco para a temporada de 2026
Boto prevê 2026 mais difícil para o Flamengo e cita maior preocupação
Diretor de futebol do Rubro-Negro também confirma qual competição será o principal objetivo
Atacante do Flamengo, Michael entra na mira do Santos
Jogador, de 29 anos, tem contrato até 2028
Flamengo prioriza contratações para três setores em 2026
Rubro-Negro irá tentar fortalecer o elenco depois de excelente temporada
