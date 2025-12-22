Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista - Gilvan de Souza / Flamengo

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo BaptistaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/12/2025 18:20

Rio - Em busca do fortalecimento do elenco para a próxima temporada, o Flamengo já definiu que três setores são prioridades. O Rubro-Negro deseja a contratação de reforços para a posição de goleiro, zagueiro e de atacante. As informações são do portal "UOL".

Em relação ao gol, o clube carioca quer um jogador para ser reserva ou disputar posição com Agustin Rossi. Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e será jogador do clube mineiro a partir do dia 1º de janeiro.

A defesa sempre foi considerada a posição mais carente do elenco. Apesar da temporada excelente de Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, o Flamengo só conta com jovens em caso da ausência deste trio de jogadores essenciais para o elenco.

No ataque, o Flamengo negociou Juninho com o Pumas, do México. Já havia a necessidade da contratação de um centroavante para substituir Pedro, que ficou ausente na reta final da temporada. Além disso, Michael e Everton Cebolinha podem sair, deixando o setor com menos peças para 2026.