Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo BaptistaGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Em busca do fortalecimento do elenco para a próxima temporada, o Flamengo já definiu que três setores são prioridades. O Rubro-Negro deseja a contratação de reforços para a posição de goleiro, zagueiro e de atacante. As informações são do portal "UOL".
LEIA MAIS: De la Cruz recebe sondagens, mas Flamengo não libera negociações
Em relação ao gol, o clube carioca quer um jogador para ser reserva ou disputar posição com Agustin Rossi. Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e será jogador do clube mineiro a partir do dia 1º de janeiro.
LEIA MAIS: Flamengo formaliza proposta de renovação e aguarda resposta de Filipe Luís
A defesa sempre foi considerada a posição mais carente do elenco. Apesar da temporada excelente de Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, o Flamengo só conta com jovens em caso da ausência deste trio de jogadores essenciais para o elenco.
LEIA MAIS: Flamengo agenda reunião com Filipe Luís para discutir renovação de contrato
No ataque, o Flamengo negociou Juninho com o Pumas, do México. Já havia a necessidade da contratação de um centroavante para substituir Pedro, que ficou ausente na reta final da temporada. Além disso, Michael e Everton Cebolinha podem sair, deixando o setor com menos peças para 2026.