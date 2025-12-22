De la Cruz e Saúl em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

De la Cruz e Saúl em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/12/2025 08:30

Rio - Nos planos do Flamengo para a próxima temporada, Nico De la Cruz recebeu sondagens nos últimos dias. Porém, o Rubro-Negro não liberou o jogador para abrir conversas com outros clubes e não tem interesse em negociá-lo nesta janela de transferências, de acordo com o "ge".

Apesar de ter atuado pouco nesta temporada, o jogador ainda está nos planos para 2026, mesmo que a condição física seja uma incógnita. O Flamengo, no entanto, acredita na recuperação do jogador. Nico De la Cruz, inclusive, passará por um processo no joelho esquerdo.

O jogador uruguaio tem uma lesão crônica no joelho direito e, neste ano, passou a sofrer com inflamações também no joelho esquerdo. Por isso, Nico De la Cruz passou por um rigoroso controle de carga que o tirou de diversas partidas. Ao todo, atuou apenas em 31 jogos na temporada.

De la Cruz vai aproveitar as férias no Uruguai para fazer um procedimento médico no joelho esquerdo. O caso não é cirúrgico e trata-se apenas de uma abordagem da medicina regenerativa que usa substâncias do próprio corpo para estimular a cura de lesões.

Contratado em dezembro de 2023, De la Cruz custou R$ 102 milhões ao Flamengo. O jogador chegou após se destacar no River Plate, da Argentina, mas não conseguiu ter o mesmo protagonismo por causa dos problemas físicos. Ao todo, soma 75 jogos, três gols e seis assistências.

