De la Cruz e Saúl em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
De la Cruz recebe sondagens, mas Flamengo não libera negociações
Jogador está nos planos do Rubro-Negro para a próxima temporada
Atacante do Flamengo, Michael entra na mira do Santos
Jogador, de 29 anos, tem contrato até 2028
Flamengo prioriza contratações para três setores em 2026
Rubro-Negro irá tentar fortalecer o elenco depois de excelente temporada
Em busca de reforços, Boto vê mercado sul-americano 'pequeno comparado ao Flamengo'
Dirigente português explica foco do Rubro-Negro em jogadores que atuam no futebol europeu
Atacante do Flamengo, Everton Cebolinha entra na mira do Cruzeiro
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2026
Flamengo formaliza proposta de renovação e aguarda resposta de Filipe Luís
Rubro-Negro oferece dois anos de contrato
