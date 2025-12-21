Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim do ano - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim do anoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/12/2025 16:11 | Atualizado 21/12/2025 16:25

Rio - Com o contrato de Filipe Luís se encerrando no fim deste ano, o Flamengo realizará uma nova reunião com o treinador para tratar da renovação. De acordo com a "ESPN", neste domingo (21), o encontro deve ser realizado de forma virtual, já que o técnico está na Espanha.

Leia mais: Juninho se despede, e Flamengo faz homenagem: 'Ruas jamais vão esquecer'



O clube carioca entende que, após tudo o que foi conquistado desde a chegada de Filipe Luís ao comando da equipe, o treinador merece um aumento salarial. No entanto, o Flamengo não tem pressa para concluir a negociação, mesmo sabendo que a temporada de 2026 começará mais cedo. Ainda assim, o Rubro-Negro conta com alguns “trunfos” nas conversas.



O primeiro deles é a avaliação interna de que nenhum clube da América do Sul tem condições de concorrer com o Flamengo em termos de valores salariais pelo treinador. Outro ponto que dá certo conforto à diretoria é o fato de que, durante o período em que Filipe Luís esteve no comando da equipe, não houve nenhuma proposta oficial por ele. O clube carioca entende que, após tudo o que foi conquistado desde a chegada de Filipe Luís ao comando da equipe, o treinador merece um aumento salarial. No entanto, o Flamengo não tem pressa para concluir a negociação, mesmo sabendo que a temporada de 2026 começará mais cedo. Ainda assim, o Rubro-Negro conta com alguns “trunfos” nas conversas.O primeiro deles é a avaliação interna de que nenhum clube da América do Sul tem condições de concorrer com o Flamengo em termos de valores salariais pelo treinador. Outro ponto que dá certo conforto à diretoria é o fato de que, durante o período em que Filipe Luís esteve no comando da equipe, não houve nenhuma proposta oficial por ele.