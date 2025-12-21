Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim do anoGilvan de Souza / Flamengo
O clube carioca entende que, após tudo o que foi conquistado desde a chegada de Filipe Luís ao comando da equipe, o treinador merece um aumento salarial. No entanto, o Flamengo não tem pressa para concluir a negociação, mesmo sabendo que a temporada de 2026 começará mais cedo. Ainda assim, o Rubro-Negro conta com alguns “trunfos” nas conversas.
O primeiro deles é a avaliação interna de que nenhum clube da América do Sul tem condições de concorrer com o Flamengo em termos de valores salariais pelo treinador. Outro ponto que dá certo conforto à diretoria é o fato de que, durante o período em que Filipe Luís esteve no comando da equipe, não houve nenhuma proposta oficial por ele.
Além disso, existem pendências a serem resolvidas caso o treinador deseje trabalhar no futebol europeu. Filipe Luís ainda não possui a experiência exigida para obter uma licença válida da Uefa. Para isso, precisaria concluir a Licença PRO da CBF Academy, que já está em curso, ou realizar o curso equivalente da Licença PRO da Uefa na Europa.
Essa segunda alternativa, porém, implicaria sua saída do comando técnico do Flamengo e demandaria um tempo considerável da carreira, algo que o treinador não vê com bons olhos no momento.
Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo em setembro de 2024, para a reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ainda em 2024, em menos de um ano no cargo, conquistou a Copa do Brasil. Já em 2025, o treinador dominou o cenário sul-americano e levantou, pelo Rubro-Negro, os títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, da Copa Challenger, do Derby das Américas e da Supercopa do Brasil.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.