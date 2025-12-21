Juninho com o gesto de comemoração de gol que lhe rendeu um apelido dado pela torcida do Flamengo - Reprodução redes sociais do Flamengo

Publicado 21/12/2025 14:02

Flamengo oficializou a saída de Juninho neste domingo (21) com uma despedida nas redes sociais. O atacante, já

com uma despedida nas redes sociais. O atacante, já anunciado pelo o Pumas , do México, deixa o clube após uma temporada e também enviou mensagem de agradecimento ao clube e à torcida.

O Rubro-Negro publicou uma foto de Juninho fazendo o gesto de sua comemoração característica, que lhe rendeu o apelido "x..." entre os torcedores na internet.



“As ruas jamais vão esquecer”, postou o clube, com uma foto do jogador e do troféu da Libertadores.



Também pelas redes sociais, o atacante se despediu do clube, destacando o impacto pessoal da experiência no Flamengo e os sonhos realizados nessa curta passagem de uma temporada.



"Ciclo encerrado com a certeza de que vivi um sonho. Vestir o Manto Sagrado não é para qualquer um, e eu tive a honra de fazer parte dessa história vitoriosa de 2025. Vim para o Flamengo para realizar um sonho de criança jogar no Maracanã e ganhar títulos, sonho que dinheiro nenhum compra. Fui privilegiado por viver algo que jamais em minha vida pensei que viveria", escreveu.



Quanto o Flamengo ganhou pela venda de Juninho



O Pumas pagará 5 milhões de euros (cerca de R$ 32,3 milhões), pelo jogador. O valor é o mesmo desembolsado pelo Flamengo no início da temporada, quando o contratou junto ao Qarabag, do Azerbaijão.



Juninho deixa o Flamengo com a conquista da Libertadores e do Brasileirão, além de um Carioca e uma Supercopa Rei..



A mensagem do atacante



Conheci grandes jogadores, que até pouco tempo via pela tv, vi histórias de lendas do clube e pude dividir vestiário com muitos jogadores dos quais sou fã. E, sim, eu vivi tudo isso e agradeço a TODOS.



Agora, sobre a torcida, aquele mar vermelho e preto... PQP! Foi a coisa mais incrível que já vi na vida e pude ver cantando meu nome, JUNINHO X haha, sem contar os malucos que invadiram o nosso buzão e as outras coisas que só a nação flamenguista é capaz de fazer. Não consigo explicar. Só quem vive isso vai entender!



E eu vivi, fiz história e posso contar!



Obrigado, NAÇÃO!”