Juninho chegou ao novo clubeDivulgação / Pumas

Publicado 21/12/2025 08:56

a venda de Juninho ao Pumas, que anunciou a contratação na noite de sábado (20). Fora dos planos para 2026, o atacante encerra a passagem pelo clube carioca após uma temporada e com quatro títulos: Libertadores, Brasileirão, Carioca e Supercopa Rei. Flamengo acertou, que anunciou a contratação na noite de sábado (20). Fora dos planos para 2026, o atacante encerra a passagem pelo clube carioca após uma temporada e com quatro títulos: Libertadores, Brasileirão, Carioca e Supercopa Rei.

Para negociá-lo em definitivo, o Rubro-Negro aceitou receber 5 milhões de euros (cerca de R$ 32,3 milhões). O valor é o mesmo que pagou para contratá-lo no início desde ano junto ao Qarabag, do Azerbaijão.



Juninho foi a primeira contratação do diretor de futebol, José Boto, e teve o aval de Filipe Luís. Entretanto, começou a perder espaço ainda no primeiro semestre e recebeu críticas da torcida pelos gols perdidos.



Pouco aproveitado na segunda parte da temporada, a maioria das vezes nem saiu do banco de reservas. Consequentemente, o atacante atuou apenas 32 vezes pelo Flamengo e marcou quatro gols.

Ainda assim, foi peça importante em duas conquistas. Na final do Carioca, marcou o gol da vitória por 2 a 1 no jogo da ida contra o Fluminense, o que permitiu que o 0 a 0 na volta garantisse o título.



Já na Libertadores, foi decisivo na classificação às oitavas de final, ao marcar o gol da vitória suada por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, na última rodada da fase de grupos.