Everton Cebolinha levanta a taça da LibertadoresDivulgação / Flamengo

Publicado 21/12/2025 21:50

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Cruzeiro tem interesse na contratação de Everton Cebolinha, de 29 anos. O clube mineiro entrou em contato com o staff do atleta e o Flamengo não se opõe a negociação, caso receba uma proposta nas condições que deseja. As informações são do repórter Adroaldo Leal.

Everton Cebolinha foi contratado em 2022 por algo em torno de R$ 70 milhões e alternou altos e baixos no clube carioca. No fim da temporada, o jogador viveu um bom momento e acabou atuando por 74 minutos na final do Intercontinental contra o PSG. Ele tem contrato até o fim de 2026.

Um dos melhores momentos de Cebolinha pelo Flamengo ocorreu durante o trabalho de Tite durante as temporadas de 2023 e 2024. O treinador acertou para dirigir o clube mineiro na próxima temporada.

No total, Cebolinha entrou em campo em 168 partidas, anotou 18 gols e deu 24 assistências. Ele fez parte do elenco em títulos importantes como Libertadores (2022 e 2025), Brasileiro (2025) e Copas do Brasil (2022 e 2024).