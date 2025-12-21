Filipe Luís é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/ Flamengo
Flamengo formaliza proposta de renovação e aguarda resposta de Filipe Luís
Rubro-Negro oferece dois anos de contrato
Flamengo agenda reunião com Filipe Luís para discutir renovação de contrato
Clube avalia aumento salarial e vê cenário favorável para manter o treinador
Juninho se despede, e Flamengo faz homenagem: 'Ruas jamais vão esquecer'
Atacante foi negociado com o Pumas, do México, após a disputa do Intercontinental
Flamengo acerta venda, e clube mexicano anuncia Juninho
Atacante foi a primeira contratação da 'Era José Boto' e perdeu espaço no elenco
Bicampeão! Flamengo goleia o Grêmio e conquista a Copinha feminina mais uma vez
As Meninas da Gávea não tomaram conhecimento da equipe gaúcha e venceu por 6 a 0 no Pacaembu
Com reajuste do valor do terreno, Flamengo avança para construção do estádio
Clube pagará um adicional de R$ 23,6 milhões; valor será dividido em cinco parcelas anuais com correção monetária
