Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/ Flamengo

Filipe Luís é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 21/12/2025 17:50

Rio - O Flamengo formalizou uma proposta de renovação para o técnico Filipe Luís. Após uma nova rodada de conversas, o Rubro-Negro ofereceu dois anos de contrato e diminuiu a distância entre o que o treinador pede e o clube deseja pagar, segundo o "ge". A conversa continua em compasso de espera.

Na véspera da final da Copa Intercontinental, o Flamengo apresentou uma proposta, mas os valores ainda não chegaram ao que o treinador deseja. Atualmente, Filipe Luís tem o menor salário entre todos os técnicos empregados na Série A do Brasileirão e deseja um reajuste de acordo com o seu desempenho.

Na próxima semana, as partes devem se reunir para uma nova rodada de conversas. Entre os principais impasses da negociação pela renovação está a cláusula de multa rescisória e outros possíveis gatilhos dentro do contrato, como bônus e premiações.

Contratado em setembro do ano passado, Filipe Luís chegou para substituir Tite. Desde então, conquistou a Copa do Brasil em 2024 e os títulos da Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores e Brasileirão em 2025. Além disso, foi vice-campeão da Copa Intercontinental após perder para o PSG nos pênaltis.