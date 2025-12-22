Michael com a taça da Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/12/2025 20:51

Rio - O atacante Michael, de 29 anos, está na mira do Santos. De acordo com informações do portal "Coluna do Flamengo", o Peixe entrou em contato com o Flamengo para saber a situação do jogador. O atleta não deverá continuar no Rubro-Negro no ano que vem.

Com contrato até o fim de 2028, Michael perdeu espaço no clube carioca na temporada com as chegadas de Jorge Carrascal e Samuel Lino. O clube carioca já negociou Juninho para o Pumas, do México, e deverá ter outras mudanças no ataque.

Em sua segunda passagem pelo Flamengo, depois de quatro temporadas pelo Al-Hilal, Michael foi mais vitorioso que na primeira, mas atuou bem menos. Em 2025, ele entrou em campo em 29 jogos, com dois gols e quatro assistências.

O Santos deseja reforçar o ataque e montar uma equipe mais competitiva para a próxima temporada. Além de Michael, o Peixe também observa outros nomes no mercado.