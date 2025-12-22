O Flamengo mudou sua filosofia de busca por contratações desde a chegada do diretor de futebol, José Boto, com os acertos com Jorginho, Saúl, Samuel Lino, Juninho, Carrascal e Emerson Royal. Todos esses jogadores atuavam no futebol europeu e não é uma coincidência, como explicou o português, que não vê nomes que atuam no futebol sul-americano preparados para jogar no Rubro-Negro.
"O mercado sul-americano é, neste momento, pequeno comparado à realidade do Flamengo e para a cultura do clube. Não quer dizer que não haja jogador na Argentina ou em outros países com potencial, mas no Flamengo você tem que trazer jogadores prontos para jogar, para a pressão que é", afirmou Boto em entrevista ao podcast português 'No principio era a Bola'.
"Isso é outra coisa que influencia muito. Se não lida bem com pressão, com Maracanã cheio, vai ter dificuldades. Óbvio que jogadores com mais bagagem e experiência suportam melhor".
Diante desse pensamento, o entendimento de Boto é que jogadores que atuam no futebol europeu estão mais preparados para esse clima de pressão. Mas também os vê com uma mentalidade mais profissional.
"Há uma ideia de trazer a cultura mais europeia pra dentro do clube. Tem a ver com aquilo que é o treino invisível, do jogador que se dedica a cuidar da si. Tendo essa referências como Danilo, Jorginho, Alex Sandro, na forma como encaram a profissão, isso influencia a todos os outros. E fez parte do padrão de contratações", explicou Boto.
"Não eram só jogadores que precisávamos em termos técnicos ou táticos, mas também a nível de mentalidade, que trouxessem um algo a mais para o clube".
