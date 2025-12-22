Filipe Luís ao lado de José Boto: Flamengo já mapeia reforços para 2026 - Adriano Fontes/ Flamengo

Filipe Luís ao lado de José Boto: Flamengo já mapeia reforços para 2026Adriano Fontes/ Flamengo

Publicado 22/12/2025 16:19

filosofia de busca por contratações desde a chegada do diretor de futebol, José Boto, com os acertos com Jorginho, Saúl, Samuel Lino, Juninho, Carrascal e Emerson Royal. Todos esses jogadores atuavam no futebol europeu e não é uma coincidência, como explicou o português, que não vê nomes que atuam no futebol sul-americano preparados para jogar no Rubro-Negro. Flamengo mudou suadesde a chegada do diretor de futebol, José Boto, com os acertos com Jorginho, Saúl, Samuel Lino, Juninho, Carrascal e Emerson Royal., como explicou o português, que não vê nomes que atuam no futebol sul-americano preparados para jogar no Rubro-Negro.

"O mercado sul-americano é, neste momento, pequeno comparado à realidade do Flamengo e para a cultura do clube. Não quer dizer que não haja jogador na Argentina ou em outros países com potencial, mas no Flamengo você tem que trazer jogadores prontos para jogar, para a pressão que é", afirmou Boto em entrevista ao podcast português 'No principio era a Bola'.



"Isso é outra coisa que influencia muito. Se não lida bem com pressão, com Maracanã cheio, vai ter dificuldades. Óbvio que jogadores com mais bagagem e experiência suportam melhor".



questão mental como um dos critérios para contratação. O

O diretor de futebol rubro-negro não é o primeiro a falta recentemente sobre a gerente de scouting do clube, o ucraniano Andrii Fedchenkov, também citou na última semana que "o jogador tem de ser realmente forte mentalmente para ser capaz de jogar" na pressão de um Maracanã com 70 mil pessoas.

Diante desse pensamento, o entendimento de Boto é que jogadores que atuam no futebol europeu estão mais preparados para esse clima de pressão. Mas também os vê com uma mentalidade mais profissional.

"Há uma ideia de trazer a cultura mais europeia pra dentro do clube. Tem a ver com aquilo que é o treino invisível, do jogador que se dedica a cuidar da si. Tendo essa referências como Danilo, Jorginho, Alex Sandro, na forma como encaram a profissão, isso influencia a todos os outros. E fez parte do padrão de contratações", explicou Boto.



"Não eram só jogadores que precisávamos em termos técnicos ou táticos, mas também a nível de mentalidade, que trouxessem um algo a mais para o clube".