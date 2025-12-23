José Boto já busca reforços para o Flamengo em 2026 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/12/2025 08:35

O Flamengo já planeja a temporada de 2026 e, após o ano mágico em 2025,com as conquistas de Libertadores, Brasileirão, Carioca e Supercopa Rei, define prioridades. Assim como neste ano, o Brasileirão e a Libertadores são o principal foco, mas o diretor de futebol, José Boto, admite que a competição nacional é o principal objetivo e explica o motivo.

"Acho que a temporada vai ser mais difícil porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo imprensa e torcida, vão exigir o mesmo e mais ainda, mesmo que não exista mais para ganhar. Existem as duas competições que são fundamentais para nós. Sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever, por isso nosso objetivo sempre é sermos campeões do Brasileirão", afirmou em entrevista ao podcast português 'No Princípio Era a Bola'.



Para Boto, o Flamengo tem uma questão primordial a trabalhar, que é a administração do período de férias do elenco. Afinal, por causa da Copa Intercontinental, os jogadores só entraram de férias no dia 18 de dezembro, e o Brasileirão começa no fim de março.



Por isso, parte das férias será durante a Copa do Mundo, mas alguns jogadores devem disputá-la e terão menos tempo de descanso.



"A grande preocupação que tenho é a quantidade de férias que os jogadores vão ter para que eles limpem a cabeça. Temos tudo planejado para que o elenco seja melhor. Nunca existe um plantel perfeito, há sempre coisas a ajustar, mesmo quando achamos que está ótimo. Temos tudo isso planejado, mas não vai ser fácil repetir uma temporada como essa", explicou.



O Flamengo ainda não anunciou a programação de pré-temporada, com a data de retorno. A única certeza é que a equipe sub-20 disputará ao menos as três primeiras rodadas da pré-temporada e já iniciou a preparação.