Rio - Em sua primeira temporada completa como técnico, Filipe Luís, de 40 anos, teve realmente a estreia dos sonhos. Com quatro títulos pelo Flamengo (Carioca, Supercopa Rei, Libertadores e Brasileiro), o jovem treinador entrou na lista dos 10 melhores profissionais do ano da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).
O treinador foi o único brasileiro a fazer parte do seleto grupo. Além dele, Abel Ferreira, que dirige o Palmeiras também ficou no top 10. O primeiro colocado foi Luis Enrique, campeão da Liga dos Campeões e do Intercontinental de Clubes, com o PSG.
Considerado por muitos com o melhor treinador de todos os tempos, Pep Guardiola, que viveu um ano de instabilidade no Manchester City, não entrou na lista. Campeão do Mundial de Clubes com o Chelsea, Enzo Maresca, ficou em segundo lugar e o alemão Hansi Flick, do Barcelona, fechou o podium.
Confira a lista:
1) Luis Enrique (Espanha) - PSG
2) Enzo Maresca (Itália) - Chelsea
3) Hansi Flick (Alemanha) - Barcelona
4) Vincent Kompany (Bélgica) - Bayern de Munique
5) Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal
6) Antônio Conte (Itália) - Napoli
7) Simone Inzaghi (Itália) - Inter de Milão / Al-Hilal
8) Xabi Alonso (Espanha) - Bayern Leverkusen / Real Madrid
9) Abel Ferreira (Portugal) - Palmeiras
10) Filipe Luís (Brasil) - Flamengo / Krunoslav Juri (Croácia) - Pyramids
