Publicado 23/12/2025 10:00

composição com a dívida do Colorado por Thiago Maia.

Flamengo voltou à carga para tentar contratar Vitão, mas não conseguiu convencer o Internacional a liberá-lo e viu o Cruzeiro encaminhara contratação. Os clubes não entraram em acordo sobre os termos da negociação, principalmente em relação à

A principal questão foi o valor que o Rubro-Negro cobra pela venda do volante, em março de 2024. A dívida, segundo o clube gaúcho, é de 4 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões), mas os cariocas também incluem multa e a correção monetária, o que faz chegar a 4,7 milhões (R$ 30,6 milhões).



Essa diferença de 700 mil euros é uma dos principais questões para o entrave, mas não é a única. Isso porque, além do perdão da dívida, o Flamengo está disposto a pagar mais 4 milhões de euros, o que faz com que o total do negócio chegue a 8,7 milhões de euros (R$ 56,6 milhões).



Esse valor, entretanto, é abaixo do que o Internacional quer para liberar o zagueiro: 10 milhões de euros (R$ 65,1 milhões). Diante desse impasse, o Rubro-Negro desistiu da negociação, até porque o Cruzeiro entrou com força para buscar a contratação.

O clube mineiro vai pagar 7 milhões de euros (R$ 46 milhões) e ainda vai ceder João Marcelo e emprestar Japa ao Colorado. A informação é do site 'ge'.

