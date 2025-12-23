Everton Ribeiro trocou o Flamengo pelo Bahia em 2024Letícia Martins/EC Bahia

Everton Ribeiro está no Bahia desde 2024, mas o carinho pelo Flamengo continua. O meia, ídolo da torcida, comemorou a conquista de mais um título da Libertadores e também vibrou com o sucesso de Filipe Luís.
Amigos quando eram companheiros de time, os dois ainda mantêm contato e o agora jogador do Bahia não escondeu a admiração.
"Fico feliz por ele, um ano mágico. Completou um ano como treinador principal e já ganhou títulos importantes, marcando história. Acredito que tem tudo para ser um dos maiores treinadores do Brasil e do mundo também, porque é um cara esforçado, inteligente e que gosta do que faz. Acho que é o mais importante", afirmou durante jogo festivo dos projetos socioesportivos Craque do Amanhã, Escola de Lutas José Aldo e Formando Campeões-Nova União, na noite de segunda-feira (22).
Muito identificado com o Flamengo, Everton Ribeiro também não escondeu que ainda segue na torcida pelo clube e pelos ex-companheiros.
"A gente também ficou feliz. Temos amigos lá, Flamengo é uma página gigante da minha história. Então, torço por eles também. Quando não está jogando contra (o Bahia), torço por eles por causa dos amigos e pela história que tenho lá", explicou.
Em relação à próxima temporada, o camisa 10 vê como mais um recomeço. Afinal, voltou a jogar futebol depois da retirada de um câncer de tireoide, há dois meses, mas não estava 100% fisicamente.
"Agora é poder aproveitar bem essa pré-temporada. Não é uma coisa fácil, vou para a minha 19ª pré-temporada. Mas muito feliz de poder estar desfrutando, é um privilégio jogar futebol, fazer o que eu amo. Então, desfruto cada minuto que dentro do campo, no campo ou correndo também na parte física", completou o jogador de 36 anos.