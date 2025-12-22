Confraternização levou jovens alunos de projetos socioesportivos para acompanhar as partidas - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Confraternização levou jovens alunos de projetos socioesportivos para acompanhar as partidasJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 22/12/2025 20:35

Rio - Vários jogadores e celebridades marcaram presença em uma partida festiva nesta segunda-feira (22), no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A confraternização levou jovens alunos de projetos socioesportivos para acompanhar os confrontos. Crianças do 'Craque do Amanhã', da 'Escola de Lutas José Aldo' e do 'Formando Campeões Nova-União' estiveram no evento.

Evander, Everton Ribeiro, Ganso, GB, Marçal, Victor Hugo e Willian Arão foram alguns dos atletas que compareceram à festa. Diego Souza, Grafite, Ibson, Ramon Motta e Vagner Love, que já se aposentaram dos gramados, também atuaram. José Aldo, lutador, foi outro que participou do jogo.

No fim das contas, o 'Craque do Amanhã' venceu o 'Escola de Lutas José Aldo' por 8 a 6.

Sorriso Maroto x Revelação

Antes do embate principal, 'Amigos do Sorriso Maroto' e 'Amigos do Revelação' travaram um duelo especial. Ícones da internet e da música brasileira estiveram em campo. A vitória foi do Sorriso Maroto, por 7 a 5.