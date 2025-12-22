Pablo Vegetti em campo pelo VascoDikran Sahagian/ Vasco

Rio - De volta à Série A, o Coritiba fez algumas consultas por reforços. O Coxa deseja a contratação de um centroavante e um dos nomes avaliados pelo clube paranaense foi do atacante Pablo Vegetti, de 37 anos, que defende o Vasco. As informações são do portal "GE".
O argentino tem contrato até dezembro de 2026 e os rendimentos foram considerados altos demais para o clube paranaense. Com isso, o nome de Vegetti acabou sendo descartado pelo Coxa.
O centroavante perdeu a posição de titular no Vasco na reta final da temporada, mas já deu entrevistas dizendo que a situação não o incomodava e que gostaria de continuar ajudando o Cruz-Maltino.
Apesar da perda da posição, o centroavante terminou a temporada como artilheiro do Brasil. Ele anotou 27 gols em 65 partidas pelo Vasco no ano.