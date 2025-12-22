Rayan não foi bem nos dois confrontos contra o Corinthians, na Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Rayan foi o grande destaque do Vasco na temporada, apesar de não ter feito boa final de Copa do Brasil , e termina 2025 ainda mais valorizado. Com a renovação de contrato, o atacante confirma o planejamento da diretoria de, mas Fernando Diniz gostaria que ficasse por mais tempo.

Segundo o técnico, o jovem de 19 anos é um dos pilares do time para a próxima temporada e por isso busca aconselhá-lo a permanecer por mais tempo, até pelo menos dezembro de 2026.



"Rayan obviamente faz parte de maneira central (do planejamento). É um dos grandes pilares do meu trabalho. Se fosse meu filho, eu falaria para ficar no Vasco mais um tempo. Se sair no fim do ano que vem vai ser com 20 anos, novo de qualquer jeito. E ia sair com um jeito de jogar mais consolidado, provavelmente com convocação para a Seleção. Iria com mais chances de se manter e construir uma carreira bonita por lá", afirmou após a final da Copa do Brasil.



Saída de Rayan passa por propostas que Vasco receber

O maior problema desse desejo de Diniz passa pela situação financeira delicada do Vasco. Mesmo precisando de dinheiro, a diretoria vascaína optou por não negociar Rayan na última janela de transferências, apostando em evolução e maior valorização do jovem.



A aposta de risco funcionou e a tendência é mais propostas chegarem ao clube, com a chance de alguma ser irrecusável diante da necessidade;



"Rayan é um jogador muito especial, completo e que está no começo da sua autodescoberta. É um cara que tem todas as qualidades que um jogador que precisa ter, principalmente um atacante. É grande, rápido, técnico, habilidoso, canhoto, muito preciso no chute, está cabeceando cada vez melhor. O que precisa é conseguir ser consistente e colocar para fora o imenso potencial que tem. É uma joia muito rara", elogiou Diniz.