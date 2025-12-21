Vasco e Corinthians se enfrentaram no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - Não foi desta vez. Os mais de 60 mil torcedores do Vasco no Maracanã empurraram a equipe carioca em busca do título da Copa do Brasil. Apesar do esforço do Cruz-Maltino, que teve o comando das ações durante a maioria da partida, o Corinthians levou a melhor e venceu por 2 a 1 conquistando o tetracampeonato da competição.

Com a vantagem de decidir em casa, o Vasco saiu atrás do placar no primeiro tempo e depois conseguiu o empate com Nuno Moreira. Porém, acabou sofrendo o segundo gol na etapa final e apesar das tentativas, inclusive com mudanças ofensivas de Fernando Diniz, o clube do Rio não conseguiu o empate.

Pelo lado dos paulistas brilhou a estrela de Yuri Alberto e Memphis Depay que fizeram os gols no Maracanã. Além de Dorival Júnior, que conquistou o seu quarto título da competição. Antes o técnico havia sido campeão com Santos, Flamengo e São Paulo.

A partida no Maracanã começou como o esperado, com o Vasco com mais posse de bola e o Corinthians tentando ser agressivo nos contra-ataques. A primeira chegada foi aos 13 minutos em finalização de Yuri Alberto. Seis minutos depois, os paulistas saíram na frente. Matheuzinho deu belo lançamento, e desta vez o atacante do Corinthians dominou bem e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Léo Jardim.

O gol deixou o Vasco um pouco atordoado e o Corinthians perdeu uma chance clara de ampliar. Martínez deu um voleio e deixou Yuri Alberto na cara do gol, porém, o atacante do clube paulista finalizou mal, por cima do gol de Léo Jardim.

Aos 30 minutos, em uma bola parada, o Vasco chegou com perigo pela primeira vez. Coutinho cobrou escanteio e Thiago Mendes obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer uma bola defesa. Logo depois, Rayan arrancou bem e finalizou, a bola passou rondando a área, mas Coutinho não conseguiu concluir para o gol.

Aos 41 minutos, o Vasco chegou ao empate. Andrés Gomez fez ótima jogada pela esquerda e colocou a bola na cabeça de Nuno Moreira, que deixou tudo igual no Maracanã.

O segundo tempo começou com o Vasco pressionando o Corinthians. A equipe carioca tinha mais a bola e deixava os paulistas recuados. Porém, na primeira chegada, o Alvinegro fez o segundo. Aos 18 minutos, Bidon fez linda jogada, lançou Yuri Alberto, que rolou para Memphis Depay, que só tocou para o fundo das redes.

Em desvantagem no placar, Fernando Diniz foi para o tudo ou nada. Aos 22 minutos, ele tirou o volante Cauã Barros e colocou Pablo Vegetti na partida. Depois, o técnico também colocou GB, David e Matheus França para tentar tornar o Vasco mais ofensivo.

No fim, o Vasco teve duas grandes oportunidades. A primeira em cobrança de falta de Rayan, que Hugo Souza fez grande defesa e depois em levantamento para a área que GB e Vegetti, tentaram sem sucesso a cabeçada para o gol. Melhor para o Corinthians, que conseguiu manter a vitória e se sagrar campeão.

