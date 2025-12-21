Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Corinthians, neste domingo (21), pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. Em busca da taça, o Cruz-Maltino entrará em campo às 18h (de Brasília), no Maracanã.
. Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo; . Defensores: Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Victor Luis; . Meio-campistas: Barros, Coutinho, Garré, Hugo Moura, Matheus França, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes; . Atacantes: Andrés Gómez, David, GB, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
