Sob o comando de Diniz, o Vasco pode voltar a levantar um troféu neste domingo (21)Matheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Corinthians, neste domingo (21), pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. Em busca da taça, o Cruz-Maltino entrará em campo às 18h (de Brasília), no Maracanã. 
Leia mais: Vasco x Corinthians: onde assistir e escalações da final da Copa do Brasil
A tendência é que Fernando Diniz repita a escalação do empate sem gols na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17). A única ausência - em relação aos que viajaram a São Paulo - é Matheus Carvalho, que se lesionou no aquecimento na partida de ida e ficou de fora
O time que vencer levantará o troféu. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis. 
Leia mais: Goleiros podem fazer a diferença na final entre Vasco e Corinthians

Veja a lista de relacionados do Vasco

. Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;
. Defensores: Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Victor Luis;
. Meio-campistas: Barros, Coutinho, Garré, Hugo Moura, Matheus França, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes;
. Atacantes: Andrés Gómez, David, GB, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.