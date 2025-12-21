Rayan soma 20 gols e uma assistência em 56 jogos pelo Vasco nesta temporada - Matheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 21/12/2025 08:30

a expectativa de voltar a soltar o grito de campeão após quase 10 anos. O jovem de 19 anos é a grande esperança na final da Copa do Brasil, neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, e representa bem o sentimento vascaíno.

A identificação de Rayan com o Vasco

Cria da base, o atacante foi criado praticamente no clube, onde chegou aos sete anos para o futsal e tem enorme identificação. Ele é filho do ex-zagueiro Valkmar, que defendeu o clube entre 1995 e 2000 e fez parte de conquistas históricas como a Libertadores de 98 e os dois Brasileiros (1997 e 2000), mas também viu o Corinthians ser campeão do Mundial de Clubes em pleno Maracanã.



Chegou a vez de Rayan ser campeão, com mais protagonismo que o pai e podendo virar ídolo do Vasco, a sua casa por anos e que o moldou como jogador e pessoa. Se não bastasse toda essa identificação, com um sentimento de amor e com direito a provocação a rivais como o Fluminense, paira ainda sobre o jovem a benção de Roberto Dinamite.



O conselho de Dinamite e o desejo que não se concretizou

Afinal, quando era apenas um jovem de 11 anos, conversou pela primeira vez com um dos maiores ídolos do clube. Ainda dividia as quadras de futsal e o início no campo, quando o atacante ouviu conselhos.



"Tenha como referência seu pai e sua mãe. Você indo bem, o Vasco vai te chamar e fazer o melhor contrato. Se você for mal, não vai fazer contrato. Pés no chão, você tem 11 anos", disse Dinamite à época e cujo vídeo viralizou nas redes sociais em outubro deste ano.



"Depende de você, tem uma trajetória longa. Sucesso para você. Ainda quero estar vivo vendo você fazer gol pelo Vasco", completou o ídolo.



Infelizmente, Roberto Dinamite morreu aos 68 anos, em 8 de janeiro de 2023, 11 dias antes da estreia de Rayan nos profissionais do Vasco. Não pôde ver os gols, que foram muitos a partir desta temporada: 20 em 56 partidas.



O jovem atacante cresceu muito sob o comando de Fernando Diniz ena temporada. Não à toa,, mas o Vasco, mesmo em situação financeira delicada, apostou alto na promessa, decidiu mantê-lo e renovou contrato recentemente até 2028.

Destaque na vitória sobre o Fluminense no primeiro jogo da semifinal, Rayan chegou a marcar também contra o Corinthians, mas estava impedido e o lance foi anulado. Logo mais, terá nova chance de balançar redes, ajudar o Vasco a voltar a ser campeão e coroar um ano especial.

