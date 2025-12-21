Nuno Moreira em jogo do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 21/12/2025 08:00 | Atualizado 21/12/2025 08:03

Rio - Nuno Moreira está próximo de alcançar um feito inédito com a camisa do Vasco neste domingo (21). Em caso de título no Maracanã, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, o atacante de 26 anos entrará para a história cruz-maltina como o primeiro jogador europeu campeão da Copa do Brasil pelo clube carioca.

Contratado em fevereiro de 2025 junto ao Casa Pia, de Portugal, o meia chegou de forma discreta, sem grande expectativa por parte da torcida. Vindo de outro continente e de uma equipe pouco conhecida pelos brasileiros, o português estava longe dos holofotes. No entanto, mesmo recém-chegado, rapidamente assumiu a titularidade da equipe.



Em seu segundo jogo como titular, Nuno já mostrou por que merecia estar entre os 11 iniciais. No clássico contra o Flamengo, marcou o único gol do Cruz-Maltino na derrota por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca. Ao longo da temporada, o meia manteve boas atuações e se consolidou como peça fundamental do elenco, tornando-se o jogador com mais partidas no Campeonato Brasileiro pela equipe.



Na Copa do Brasil, o português também teve papel decisivo. O meia foi crucial em três classificações do Vasco na competição, duas delas em clássicos cariocas. Em maio, pela terceira fase, Nuno Moreira abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo contra o Operário. Apesar do empate no tempo normal, o time avançou nos pênaltis.



Já nas quartas de final, no jogo de volta contra o Botafogo, o português voltou a ser decisivo ao marcar o primeiro gol do empate por 1 a 1. Novamente, o Vasco garantiu a classificação nas penalidades. Mais recentemente, na semifinal da Copa do Brasil, em outro clássico carioca, desta vez contra o Fluminense, Nuno foi responsável pela assistência para Rayan no primeiro gol da vitória por 2 a 1, no jogo de ida.



Na história do clube, alguns europeus passaram pelo Vasco e nenhum conseguiu o feito de erguer a taça da Copa do Brasil pela equipe. Nomes como Petkovic, José Dominguez e, mais recentemente, o astro Dimitri Payet vestiram a camisa vascaína. O francês chegou cercado de expectativa, mas deixou o clube em agosto deste ano após disputar apenas 17 partidas e não marcar gols em 2025.

Ainda assim, Payet pode integrar o grupo de europeus campeões pelo clube, já que participou de dois jogos da competição, contra Nova Iguaçu e União Rondonópolis, além de ter contribuído com uma assistência para Rayan diante da equipe mato-grossense.



Antes de chegar ao Braisl, Nuno Moreira teve passagens por Sporting B, Vizela e Casa Pia. Pelo Vasco, soma 55 partidas, 53 como titular, com 10 gols e seis assistências. O meia pode conquistar o primeiro título de sua carreira e encerrar um jejum de mais de cinco anos sem títulos do clube carioca.

Matéria feita pelo estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão do repórter Rodrigo Souza

