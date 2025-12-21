Nuno Moreira em jogo do VascoDikran Sahagian/Vasco
Em seu segundo jogo como titular, Nuno já mostrou por que merecia estar entre os 11 iniciais. No clássico contra o Flamengo, marcou o único gol do Cruz-Maltino na derrota por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca. Ao longo da temporada, o meia manteve boas atuações e se consolidou como peça fundamental do elenco, tornando-se o jogador com mais partidas no Campeonato Brasileiro pela equipe.
Na Copa do Brasil, o português também teve papel decisivo. O meia foi crucial em três classificações do Vasco na competição, duas delas em clássicos cariocas. Em maio, pela terceira fase, Nuno Moreira abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo contra o Operário. Apesar do empate no tempo normal, o time avançou nos pênaltis.
Já nas quartas de final, no jogo de volta contra o Botafogo, o português voltou a ser decisivo ao marcar o primeiro gol do empate por 1 a 1. Novamente, o Vasco garantiu a classificação nas penalidades. Mais recentemente, na semifinal da Copa do Brasil, em outro clássico carioca, desta vez contra o Fluminense, Nuno foi responsável pela assistência para Rayan no primeiro gol da vitória por 2 a 1, no jogo de ida.
Na história do clube, alguns europeus passaram pelo Vasco e nenhum conseguiu o feito de erguer a taça da Copa do Brasil pela equipe. Nomes como Petkovic, José Dominguez e, mais recentemente, o astro Dimitri Payet vestiram a camisa vascaína. O francês chegou cercado de expectativa, mas deixou o clube em agosto deste ano após disputar apenas 17 partidas e não marcar gols em 2025.
Antes de chegar ao Braisl, Nuno Moreira teve passagens por Sporting B, Vizela e Casa Pia. Pelo Vasco, soma 55 partidas, 53 como titular, com 10 gols e seis assistências. O meia pode conquistar o primeiro título de sua carreira e encerrar um jejum de mais de cinco anos sem títulos do clube carioca.
