Leandrinho pediu para sair do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 15/01/2026 11:30

Rio - Em busca de mais espaço, Leandrinho está de saída do Vasco. O Cruz-Maltino encaminhou a venda do lateral-esquerdo para o Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande.

Sem espaço no Vasco, Leandrinho pediu para ser negociado e deseja buscar novos desafios. Nos últimos dias, o técnico Fernando Diniz conversou com o jogador e tentou convencê-lo a permanecer, mas não foi o suficiente. Não há garantias que ele terá mais minutos.

Leandrinho foi retirado no meio da atividade desta última quarta-feira (14) por conta das negociações avançadas. Foi o último treino do Vasco antes da estreia no Carioca, nesta quinta (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Maricá, em São Januário.

Cria da base do Vasco, o lateral-esquerdo fez sua estreia pelo profissional há dois anos. Entretanto, não conseguiu se firmar no time principal. Em 2024, somou dois gols e uma assistência em 23 jogos, apenas sete como titular. Em busca de mais minutagem, foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita.

No futebol saudita, Leandrinho disputou 11 partidas e teve boas atuações. Em junho, retornou ao Vasco e passou a ser mais uma opção na lateral esquerda, ao lado de Lucas Piton e Victor Luis. Porém, foi acionado em somente três oportunidades.