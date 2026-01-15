Rayan chegou a um acordo com o Bournemouth, da Inglaterra, e pode deixar o VascoDikran Sahagian/Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um dos destaques do Vasco na última temporada, Rayan pode estar de saída. O atacante, de 19 anos, se acertou com o Bournemouth, da Inglaterra, e agora aguarda a decisão da diretoria vascaína. A proposta dos ingleses gira em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões), segundo o "ge".
Recentemente, o Vasco recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, por Rayan. O clube russo ofereceu 31 milhões de euros (R$ 192,9 milhões) pelo atacante, mas o Cruz-Maltino pediu 50 milhões de euros (R$ 311,1 milhões) para negociá-lo.
O Bournemouth entrou na disputa após vender Semenyo, destaque do time, ao Manchester City por cerca de 65 milhões de libras (perto dos R$ 470 milhões). O Vasco, por outro lado, se protege através da multa de meio bilhão de reais. O Cruz-Maltino vai avaliar a oferta do clube inglês.
Na última temporada, Rayan somou 20 gols e uma assistência em 54 jogos, sendo 49 como titular, e foi o vice-artilheiro do time. Cria na base do Vasco, o jovem atacante foi eleito a revelação do Brasileirão de 2025. Ele tem contrato até o fim de 2028.
 
fotogaleria
Rayan chegou a um acordo com o Bournemouth, da Inglaterra, e pode deixar o Vasco
Rayan pode estar a caminho da Premiere League, a principal liga nacional do mundo
Rayan em atividade em treino do Vasco
Vasco x Maricá - Campeonato Carioca 2026
Rio de Janeiro (RJ), 15/01/202 - Vasco-Maricá - Rayan Jogador do Vasco, comemora seu gol, durante partida contra o Maricá, válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026, realizada no estádio de São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (15).