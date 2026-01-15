Rayan chegou a um acordo com o Bournemouth, da Inglaterra, e pode deixar o Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 15/01/2026 14:00

Rio - Um dos destaques do Vasco na última temporada, Rayan pode estar de saída. O atacante, de 19 anos, se acertou com o Bournemouth, da Inglaterra, e agora aguarda a decisão da diretoria vascaína. A proposta dos ingleses gira em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões), segundo o "ge".

Recentemente, o Vasco recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, por Rayan. O clube russo ofereceu 31 milhões de euros (R$ 192,9 milhões) pelo atacante, mas o Cruz-Maltino pediu 50 milhões de euros (R$ 311,1 milhões) para negociá-lo.

O Bournemouth entrou na disputa após vender Semenyo, destaque do time, ao Manchester City por cerca de 65 milhões de libras (perto dos R$ 470 milhões). O Vasco, por outro lado, se protege através da multa de meio bilhão de reais. O Cruz-Maltino vai avaliar a oferta do clube inglês.

Na última temporada, Rayan somou 20 gols e uma assistência em 54 jogos, sendo 49 como titular, e foi o vice-artilheiro do time. Cria na base do Vasco, o jovem atacante foi eleito a revelação do Brasileirão de 2025. Ele tem contrato até o fim de 2028.