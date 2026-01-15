Rayan chegou a um acordo com o Bournemouth, da Inglaterra, e pode deixar o VascoDikran Sahagian/Vasco
Rayan aceita proposta de clube inglês e aguarda decisão do Vasco
Proposta dos ingleses gira em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões)
Técnico de Portugal destaca crescimento de Nuno Moreira, do Vasco
Roberto Martínez ressaltou que as portas da seleção estão abertas para o jogador no futuro
Com um a menos, time principal do Vasco vence o Maricá em jogo de seis gols
Rayan (2), Coutinho e Carlos Cuesta marcaram para o Cruz-Maltino
Vasco encaminha a contratação de Brenner, atacante da Udinese
O jogador é um pedido do técnico Fernando Diniz
Vasco acerta compra definitiva e assegura permanência de Andrés Gómez
Cruz-Maltino pagará pouco mais de 4,5 milhões de euros (R$ 30 milhões) ao Rennes, da França
Vasco teria acordo para vender Lucas Piton para clube turco, diz jornalista belga
Lateral, de 25 anos, está no clube carioca desde 2023
