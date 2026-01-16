Roberto Martínez é o técnico da seleção de Portugal - Foto: Divulgação/Twitter @selecaoportugal

Publicado 16/01/2026 00:05 | Atualizado 16/01/2026 00:14

“Sempre foi um jogador que, quando eu já estava aqui em Portugal, tinha valências importantes. Gostei muito do período de adaptação que ele teve e do processo que está vivendo no Brasil. Acho que cresceu muito como jogador. No futuro, as portas estão sempre abertas. Nós acompanhamos de perto o que ele está fazendo no Brasil”, afirmou Martínez.O técnico também exaltou o nível do futebol brasileiro. Na visão de Roberto Martínez, o Brasileirão é uma competição de alto nível e que exige muito dos atletas nos aspectos físico, técnico e tático.“O jogador que atua no Brasileirão está muito preparado, porque é uma competição muito exigente. Há aspectos táticos, muitas situações de um contra um e exigências técnicas e táticas no máximo nível. É possível perceber que o jogador que cresce no Brasileirão desenvolve um nível competitivo e tático muito elevado”, completou.