O técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez, elogiou o meia-atacante do Vasco Nuno Moreira. Em entrevista à 'ESPN', o treinador afirmou que o jogador evoluiu desde que chegou ao futebol brasileiro e destacou que as portas da seleção estão abertas para ele no futuro.
“Sempre foi um jogador que, quando eu já estava aqui em Portugal, tinha valências importantes. Gostei muito do período de adaptação que ele teve e do processo que está vivendo no Brasil. Acho que cresceu muito como jogador. No futuro, as portas estão sempre abertas. Nós acompanhamos de perto o que ele está fazendo no Brasil”, afirmou Martínez.

O técnico também exaltou o nível do futebol brasileiro. Na visão de Roberto Martínez, o Brasileirão é uma competição de alto nível e que exige muito dos atletas nos aspectos físico, técnico e tático.

“O jogador que atua no Brasileirão está muito preparado, porque é uma competição muito exigente. Há aspectos táticos, muitas situações de um contra um e exigências técnicas e táticas no máximo nível. É possível perceber que o jogador que cresce no Brasileirão desenvolve um nível competitivo e tático muito elevado”, completou.
Nuno Moreira chegou ao Vasco em 2025 após passagem pelo futebol português e, logo em sua chegada, conquistou a titularidade.
O meia-atacante foi decisivo na campanha do clube na Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro como o jogador com mais atuações pela equipe. Na temporada 2025, somou 56 partidas, 53 como titular, com 11 gols e seis assistências.