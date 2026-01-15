Rio - O Vasco estreou no Campeonato Carioca de 2026 com o time principal e venceu o Maricá por 4 a 2 em São Januário, nesta quinta-feira (15), pela primeira rodada da Taça Guanabara. Rayan (2), Coutinho e Carlos Cuesta fizeram os gols do Cruz-Maltino, que teve Lucas Piton expulso pouco antes do intervalo. Alex Azeredo e Marcelo descontaram para o Tsunami.
O Gigante da Colina, que soma três pontos no Grupo A, volta a campo no próximo domingo (18). O Cruz-Maltino vai enfrentar o Nova Iguaçu, a partir das 18h, em São Januário, pela segunda rodada do Estadual.
Já o Maricá está zerado no Grupo B. Na próxima rodada, a equipe do técnico Reinaldo encara a Portuguesa no domingo (18), às 20h30, no Luso-Brasileiro.
O jogo
O primeiro tempo foi animado em São Januário. O Vasco aproveitou um vacilo do Maricá para abrir o placar antes dos dez minutos. Após uma saída de bola errada, Andrés Gómez avançou pelo lado esquerdo, entrou na área e finalizou. O goleiro Yuri espalmou, e Rayan apareceu para pegar o rebote e finalizar.
Pouco depois, o Maricá marcou, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance. Passado o susto, o Vasco foi para cima do Tsunami e ampliou a vantagem com Philippe Coutinho. O camisa 10 tabelou com Andrés Gómez, invadiu a área e limpou a marcação para finalizar colocado.
A partida estava controlada, mas o Maricá conseguiu descontar aos 38 minutos. Depois de cruzamento na área, Rayan afastou mal. Já dentro da área, Rafael Forster tocou de cabeça para Alex Azeredo finalizar de primeira e marcar.
Antes do intervalo, Lucas Piton cometeu dois vacilos e foi expulso. O lateral-esquerdo perdeu a bola e cometeu falta e cometeu falta em Pablo Thomaz, que poderia ficar cara a cara com Léo Jardim. O camisa 6 recebeu o cartão vermelho direito e deixou o Cruz-Maltino com um a menos.
Apesar da sequência, o Vasco voltou com tudo do intervalo e anotou mais dois gols. Logo aos cinco minutos da etapa complementar, Coutinho aproveitou a linha alta do Maricá para descolocar ótimo passe para Rayan, que correu livre, driblou o goleiro e chutou para anotar o terceiro do Cruz-Maltino. O bandeira assinalou impedimento, mas o VAR validou o lance.
Aos dez, o Gigante da Colina chegou ao quarto gol. Philippe Coutinho cobrou escanteio, e a bola sobrou para Carlos Cuesta, que ficou de frente para o goleiro. No primeiro chute, Yuri salvou. No rebote, porém, ele mandou a bola para o fundo das redes.
O Maricá conseguiu responder aos 15 minutos. Após cobrança e escanteio, Marcelo subiu para finalizar de cabeça. Léo Jardim se esticou para tentar salvar, mas não conseguiu evitar o segundo gol dos visitantes.
O Tsunami ainda tentou pressionar o Cruz-Maltino em alguns momentos, mas não teve sucesso para fazer mais gols. O Vasco, por sua vez, teve uma ótima oportunidade com Vegetti, mas o Pirata mandou para fora.
Ficha técnica
Vasco x Maricá
Data e hora: 15/01/2026, às 21h30 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Bruno Mota Correia
Cartões amarelos: Coutinho (VAS) / Rafael Carioca e Marcelinho (MAR) Cartões vermelhos: Lucas Piton (VAS) Gols: Rayan (1-0) (07'/1ºT) / Coutinho (2-0) (25'/1ºT) / Alex Azeredo (2-1) (38'/1ºT) / Rayan (3-1) (05'/2ºT) / Carlos Cuesta (4-1) (10'/2ºT) / Marcelo (4-2) (15'/2ºT)
VASCO (Técnico: Fernando Diniz) Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura) e Philippe Coutinho (Tchê Tchê); Nuno Moreira (Puma Rodríguez), Andrés Gómez (David) e Rayan (Vegetti).
MARICÁ (Técnico: Reinaldo) Yuri; Magno Nunes, Rafael Forster, Felipe Carvalho (Marcelinho) e Rafael Carioca (Café); Matheus Lira (Wellington), Vinícius Matheus, Almir Sóta (Caio Vitor) e Marcelo; Alex Azeredo (Matheus Alessandro) e Pablo Thomaz.
