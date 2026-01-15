Rayan em treino do Vasco Matheus Lima / Vasco
Vasco recebe proposta de R$ 157 milhões de clube italiano por Rayan, diz site português
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o fim de 2028
Vasco encaminha venda de Leandrinho para clube dos Emirados Árabes
Leandrinho pediu para ser negociado nesta janela de transferências
Vasco lança primeira coleção de uniformes em parceria com a Nike
Nova camisa estreia nesta quinta-feira (15), contra o Maricá, pelo Carioca
Vasco faz nova oferta por Brenner e espera fechar contratação até sexta
Atacante, de 25 anos, pertence a clube italiano
Vasco tem vontade de Brenner como trunfo para tentar fechar negócio
Atacante já manifestou o desejo de se transferir ao Cruz-Maltino; entenda
Ex-Vasco, Halls é anunciado pelo Sport até o fim de 2026
Aos 26 anos, jogador chega após ser titular do Vila Nova na Série B
