Rayan em treino do Vasco Matheus Lima / Vasco

Publicado 15/01/2026 11:50

Rio - Principal destaque do elenco do Vasco, o atacante Rayan, de 19 anos, continua sendo ventilado em clubes europeus. De acordo com informações do site português "O Jogo", a Lazio, da Itália, ofereceu algo em torno de 25 milhões de euros (R$ 157,04 milhões) pelo jovem.

Segundo o portal, o valor foi recusado pelo Vasco, que atualmente pede 35 milhões de euros (cerca de R$ 219,85 milhões) para concluir a negociação. O Cruz-Maltino teria cedido em relação ao valor de 50 milhões de euros (R$ 314,07 milhões) e as conversas devem continuar.

O clube carioca já recusou uma proposta de 31 milhões de euros fixos (cerca de R$ 194,72 milhões) do Zenit, da Rússia, por Rayan. Também não é desejo do staff do jogador que ele se transfira para centros como Rússia, Turquia e Ucrânia.

Na última temporada, Rayan somou 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria na base do clube carioca, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão de 2025. Ele tem contrato até o fim de 2028.