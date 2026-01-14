Sob o comando de Diniz, o Vasco estreia no Carioca na quinta-feira (15), contra o Maricá - Dikran Sahagian / Vasco

Sob o comando de Diniz, o Vasco estreia no Carioca na quinta-feira (15), contra o MaricáDikran Sahagian / Vasco

Publicado 14/01/2026 18:26 | Atualizado 14/01/2026 19:11

Rio - O Vasco estreia no Campeonato Carioca contra o Maricá, nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino deve ter um time alternativo, com jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro, segundo o 'Lance!'. As principais peças do elenco ainda estão em preparação.

A provável escalação tem: Daniel Fuzato; Paulinho, Lyncon, Lucas Freitas, Leandrinho; Sforza, JP, Estrella; Maxime Domínguez, Garré e GB.

A comissão técnica quer observar os jovens das categorias de base e os atletas que não jogaram com tanta frequência em 2025. Além disso, buscam preservar os titulares no começo da temporada.



O treinador Fernando Diniz confirmou presença na beira do campo em coletiva realizada na segunda-feira (12).



“Com certeza estarei na beira do campo, mas ainda estou avaliando o time. Tenho uma ideia do esboço, mas ainda não é algo que tenho convicção. Mas os jogadores estão voltando em um bom nível. Nós tivemos uma parada curta, o condicionamento foi pequeno para o nosso time. Eu elogio muito o nosso time, nós trabalhamos muito”, afirmou o técnico.



Alan Saldivia e Johan Rojas estão fora por questões burocráticas. A expectativa é de que eles consigam atuar antes do duelo contra o Nova Iguaçu.