Saldivia sendo apresentado pelo VascoFoto: Reprodução/X

Publicado 14/01/2026 15:41

Rio - Apresentado pelo Vasco nesta quarta-feira (14), Alan Saldivia destacou a importância de Fernando Diniz para que mudasse de clube. O zagueiro, que estava no Colo-Colo, do Chile, revelou que já mantinha conversas com o técnico cruz-maltino há quase um ano.

“O Diniz me chamou muito, falou do clube, da intenção de crescer e de me ajudar a melhorar como jogador. Gostei muito do que ele falou e das coisas que quer que eu evolua. Acho que isso foi muito bom para mim como atleta, crescer e melhorar como profissional”, disse o uruguaio.

“Foi um dia muito intenso, de muitas mudanças. Eu desejava estar aqui, já havia quase um ano que falava com o Diniz. Estou contente de estar aqui”, completou.

Em 2025, o defensor conviveu com lesões que o afastaram dos gramados. Ele afirmou que o último ano não foi como esperava, tanto individualmente quanto coletivamente:



"Sim, pessoalmente acho que em 2025, como grupo e como jogador, não foi o melhor para todos. Não conseguimos o que buscávamos. Era algo do grupo, não só meu, dizia respeito a todos. Na parte de jogo, temos que trabalhar forte. Aprendi muito esse ano e acredito que agora tenho outras experiências de vida. Com mais crescimento pessoal, isso me fará bem. No momento está difícil, mas tenho que trabalhar forte para o que virá pela frente".

Alan Saldivia também destacou seus objetivos com a camisa do Vasco e reforçou que a expectativa é brigar por títulos. “As expectativas não podem ser outras que não sejam ser campeão. É assim para o clube, para a torcida, para todos. O objetivo é ser campeão. Sobre o Cuesta, é um jogador muito bom e experiente. Se me pedirem para jogar pela esquerda ou pela direita, está tudo bem. Jogarei onde o professor me pedir”.



Alan Saldivia também destacou seus objetivos com a camisa do Vasco e reforçou que a expectativa é brigar por títulos. "As expectativas não podem ser outras que não sejam ser campeão. É assim para o clube, para a torcida, para todos. O objetivo é ser campeão. Sobre o Cuesta, é um jogador muito bom e experiente. Se me pedirem para jogar pela esquerda ou pela direita, está tudo bem. Jogarei onde o professor me pedir".

O zagueiro assinou contrato definitivo de três anos, com o clube adquirindo 50% dos direitos econômicos, além de opção de compra de mais 20%. A sua estreia deve ocorrer nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Outras respostas de Alan Saldivia

. Idioma: "Já falo português, porque nasci na fronteira, em Santana do Livramento, ao lado de Rivera. Entendo tudo perfeitamente e acho que falo bem. Vou melhorar muito nos próximos seis meses. Ainda não estou falando tanto português, porque claro que posso me equivocar em algo, então prefiro assim. Mas em seis meses vou estar bem melhor".

. Estilo de jogo favorito: "Não tenho preferência. Onde me pedirem, jogarei. Não tenho preferência por lateral, zagueiro ou linha de três. Quero jogar. Sempre que me pedirem para jogar, farei da melhor maneira. Quero demonstrar meu melhor".

. Diferença na intensidade no futebol brasileiro: "A diferença acredito que seja a velocidade. A intensidade de cada toque, passe. Por isso, nas últimas Libertadores, os clubes brasileiros têm sido campeões. Isso me fará muito bem, acredito".

. Você jogou com atletas que já passaram pelo futebol brasileiro. Chegou a conversar com eles?: "Sim, falei um pouco com eles. Me disseram que o futebol daqui é muito rápido, decisivo, que há momentos em que a bola circula muito rapidamente. Me disseram também que é muito forte, então preciso me preparar para isso. Sou jovem, então posso fazer, tenho muita vontade de trabalhar, melhorar e estou animado com a possibilidade de crescer aqui e acho que assim será".



. Estrutura do clube: "Conheci um pouco sobre a história do clube, jogadores, pessoas que estão aqui. É muito bonito conhecer. Estou feliz de conhecer o clube, jogadores e torcida. Me disseram que era grandioso e estou contente por estar aqui. Era algo que queria há muito tempo".

. Conversas com outros uruguaios que passaram pelo Vasco: "Conheço alguns de nome, sei o que são para o clube e o que viveram aqui. Com Puma um pouco mais porque somos mais jovens, tem a seleção e tudo mais. Com os outros não tenho tanto contato. Mas sei que passaram por aqui. Falei com Puma e ele me falou um pouco sobre o clube e como as coisas são por aqui. Feliz por ter alguém da minha terra, que posso me manifestar de formas diferentes e vai me ajudar na minha adaptação por aqui".