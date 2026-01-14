Talles Magno retorna ao New York CityFoto: C2
Em sua primeira passagem pelo clube norte-americano, entre 2021 e 2024, o atacante conquistou a Major League Soccer (MLS) e a Conferência Leste da competição, além de fazer o gol do título. Individualmente, foi eleito o melhor jovem da Liga dos Campeões da Concacaf.
Ao todo, Talles Magno soma 100 partidas com a camisa do New York City, com 19 gols e 10 assistências. Na última temporada, ele atuou pelo Corinthians, onde conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista.
Revelado pelo Vasco em 2019, o atacante chegou ao time profissional como uma das principais promessas do clube e permaneceu no elenco até 2021, quando foi vendido ao New York City por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 63 milhões na época). Pelo Cruz-Maltino, disputou 68 partidas, fez cinco gols e deu quatro assistências.
