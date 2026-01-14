Talles Magno retorna ao New York City - Foto: C2

Talles Magno retorna ao New York CityFoto: C2

Publicado 14/01/2026 16:50

Cria do Vasco, Talles Magno se reapresentou ao New York City FC (EUA) e iniciou a preparação com o restante do elenco. O brasileiro apareceu na lista divulgada pelo clube, com os jogadores que participam da pré-temporada.

Leia mais: Vasco exerce opção de compra de Lukas Zuccarello, destaque da base



Em sua primeira passagem pelo clube norte-americano, entre 2021 e 2024, o atacante conquistou a Major League Soccer (MLS) e a Conferência Leste da competição, além de fazer o gol do título. Individualmente, foi eleito o melhor jovem da Liga dos Campeões da Concacaf.



Ao todo, Talles Magno soma 100 partidas com a camisa do New York City, com 19 gols e 10 assistências. Na última temporada, ele atuou pelo Corinthians, onde conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Em sua primeira passagem pelo clube norte-americano, entre 2021 e 2024, o atacante conquistou a Major League Soccer (MLS) e a Conferência Leste da competição, além de fazer o gol do título. Individualmente, foi eleito o melhor jovem da Liga dos Campeões da Concacaf.Ao todo, Talles Magno soma 100 partidas com a camisa do New York City, com 19 gols e 10 assistências. Na última temporada, ele atuou pelo Corinthians, onde conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista.