Lukas Zuccarello tem contrato com o Vasco até dezembro de 2028Dikran Sahagian / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Vasco ativou nesta terça-feira (13) a opção de compra de mais 20% dos direitos econômicos de Lukas Zuccarello junto ao Sport. O Cruz-Maltino pagará R$ 550 mil, em cinco parcelas, ao clube pernambucano. A informação foi divulgada pelo site 'ge'.
Leia mais: Vasco sinaliza com proposta de R$ 31 milhões por ex-atacante do Fluminense

Com a nova divisão, o Cruz-Maltino passa a ter 75% dos direitos econômicos do jovem de 19 anos, enquanto o Sport permanece com os outros 25%. O garoto chegou ao time carioca em 2022, atuou predominantemente pelo sub-20 e já teve seu contrato renovado até 2028.

O meia esteve presente no elenco que representou o Vasco na Copinha e fez um gol. A equipe foi eliminada na segunda fase da competição pelo Botafogo-SP, na última segunda-feira (12).
Confira: Alan Saldivia garante 'matar e morrer' pelo Vasco: 'Vou me entregar por completo'

Em 2025, o Lukas Zuccarello recebeu mais oportunidades no elenco principal no período em que Fábio Carille estava no comando técnico. Após a chegada de Fernando Diniz, em maio, não voltou a ser utilizado e retornou ao sub-20. Na última temporada, atuou em nove partidas, quatro como titular, e não teve participação direta em gols.