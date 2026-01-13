Lukas Zuccarello tem contrato com o Vasco até dezembro de 2028Dikran Sahagian / Vasco
Com a nova divisão, o Cruz-Maltino passa a ter 75% dos direitos econômicos do jovem de 19 anos, enquanto o Sport permanece com os outros 25%. O garoto chegou ao time carioca em 2022, atuou predominantemente pelo sub-20 e já teve seu contrato renovado até 2028.
O meia esteve presente no elenco que representou o Vasco na Copinha e fez um gol. A equipe foi eliminada na segunda fase da competição pelo Botafogo-SP, na última segunda-feira (12).
Em 2025, o Lukas Zuccarello recebeu mais oportunidades no elenco principal no período em que Fábio Carille estava no comando técnico. Após a chegada de Fernando Diniz, em maio, não voltou a ser utilizado e retornou ao sub-20. Na última temporada, atuou em nove partidas, quatro como titular, e não teve participação direta em gols.
